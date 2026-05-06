Der E-Lkw-Dienstleister WattEV gibt eine Bestellung über 370 Tesla Semi bekannt. Es handelt sich laut WattEV um die bisher größte Einzelbeschaffung von E-Lkw in Kalifornien. Hintergrund ist der Produktionsauftakt bei Tesla: Vor wenigen Tagen lief der erste Semi in Nevada vom Band. WattEV ist in Kalifornien ansässig und bezeichnet sich selbst als Anbieter von elektrischem Güterverkehr. Die nun georderten 370 Tesla Semi sollen relativ schnell zur Flotte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net