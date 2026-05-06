© Foto: Bernd Weißbrod/dpa +++ dpa-BildfunkWie erwartet bricht der Gewinn von Daimler Truck ein: Nordamerika schwächelt, Zölle drücken. Doch ausgerechnet eine Zahl verhindert jetzt das ganz große Warnsignal. Die Aktie legt sogar leicht zu. Die Details. Das Konzernergebnis von Daimler Truck ist im ersten Quartal 2026 um 80 Prozent auf 149 Millionen Euro eingebrochen. Im Vorjahresquartal hatte es noch bei 749 Millionen Euro gelegen. Das operative Ergebnis sank im selben Zeitraum um 71 Prozent von einer Milliarde auf 292 Millionen Euro. Auch der Umsatz ist zweistellig eingebrochen: Genauer gesagt um 13 Prozent auf 9,98 Milliarden Euro - im Q1 2025 hatte er noch bei 11,50 Milliarden Euro gelegen. Analysten hatten jedoch bereits mit …Den vollständigen Artikel lesen
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