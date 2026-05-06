Im Labor »Pero-Si-SCALE« lassen sich innovative Zelldesigns auf industrielle Formate hochskalieren. Die Perowskit-Silizium-Tandemtechnologie gilt dabei aus Sicht der Freiburger Forscher als doppelter Hoffnungsträger: zum einen für noch effizientere Solarmodule, zum anderen für einen Wiedereinstieg europäischer Hersteller in die Photovoltaik-Produktion. Während die Effizienzpotenziale klassischer kristalliner Photovoltaik-Technologien zunehmend ausgereizt sind, soll die Perowskit-Silizium-Tandemtechnologie für einen neuen Schub sorgen. Mit dem Aufbringen einer nur 500 Nanometer dünnen Perowskit-Zelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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