Zürich - Auf dem jährlichen Kunden- und Partnerevent von ServiceNow, der Knowledge 2026, hat ServiceNow (NYSE: NOW), der AI Control Tower für die geschäftliche Neuerfindung, gezeigt, wie Unternehmen dem aktuellen KI-Chaos entkommen und KI-Ambitionen in konkrete Umsetzung über alle Workflows, Systeme und Abteilungen hinweg überführen können. Die Erweiterungen umfassen den AI Control Tower, die Autonomous Workforce, Data Intelligence und Security-Funktionen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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