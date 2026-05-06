Daimler Truck berichtete einen schwachen Jahresstart, wobei die Ergebnisse für Q1 26 den anhaltenden zyklischen Druck widerspiegeln. Niedrigere Volumina belasteten den Umsatz, während die Rentabilität stark zurückging und der freie Cashflow negativ wurde. Der Auftragseingang stieg im Jahresvergleich stark an, jedoch ist diese Verbesserung hauptsächlich auf eine niedrige Basis und Nachholeffekte in Nordamerika zurückzuführen, anstatt auf eine echte Nachfrageerholung. Die Segmentleistung blieb gemischt, wobei Nordamerika unter Druck steht, Europa relativ widerstandsfähig ist und der Busbereich stabiler bleibt. Das Management bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr, obwohl der Ausblick noch nicht vollständig die steigenden geopolitischen Risiken und potenziellen handelspolitischen Gegenwinde widerspiegelt. Insgesamt fühlen wir uns in unserer vorsichtigen Einschätzung bestätigt und sehen die Auftragsstärke als vorübergehend, mit anhaltendem Druck durch geopolitische Dynamiken. Wir bekräftigen unser SELL-Rating mit einem Kursziel von 30,00 EUR, da wir der Meinung sind, dass der Markt nicht nur zyklische, sondern auch strukturelle Risiken durch den Wettbewerb im Bereich Elektrofahrzeuge aus China, die gerade erst beginnen sich zu entfalten, ausreichend berücksichtigt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/daimler-truck-holding-ag
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