Die Aktie von Valneva bleibt auch nach der jüngsten Kapitalspritze unter Druck. Nachdem bereits in unserem vorherigen Artikel auf die begrenzten Erholungschancen hingewiesen wurde, bestätigt die aktuelle Entwicklung dieses Bild bislang eindrucksvoll. Zwar hoffen Anleger weiterhin auf operative Fortschritte und neue Impulse aus der Impfstoffpipeline, doch kurzfristig fehlt weiterhin ein überzeugender Treiber für eine nachhaltige Trendwende. Kursbremse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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