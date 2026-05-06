Nachdem der Kurs der Evotec-Aktie zuletzt deutlicher in Bewegung geraten ist, richtet sich der Blick nun auf die aktuellen Unternehmenszahlen und die operative Entwicklung. Der erwartungsgemäße Start ins erste Quartal 2026 mit Umsätzen von 156,6 Mio. € bestätigt die Jahresprognose, während ein bereinigtes EBITDA von -21,9 Mio. € durch Einmal- und Währungseffekte belastet wurde. Chartanalyse zur Evotec-Aktie Fortschritte in Partnerschaften, neue Fördermittel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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