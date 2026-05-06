FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.05.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 690 (660) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CLS HLDGS PRICE TARGET TO 58 (80) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 100 (60) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 1033 (1060) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS GSK PRICE TARGET TO 2100 (2250) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS TELECOM PLUS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1300 (2000) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 2530 (2815) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS DR. MARTENS PRICE TARGET TO 71 (76) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1700 (1650) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1350 (1300) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1523 (1346) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 730 (750) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ONESAVINGS BANK PRICE TARGET TO 700 (780) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PARAGON BANKING PRICE TARGET TO 1000 (1060) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 590 (570) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 2220 (2200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEEFE. BRUYETTE & WOODS RAISES STANDARD CHARTERED TO 'MARKET PERFORM' - KEPLER CHEUVREUX STARTS PRIMARY HEALTH PROPERTIES WITH 'BUY' - PRICE TARGET 120 PENCE
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