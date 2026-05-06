Masterflex zeigt zum Jahresstart 2026 einmal mehr ihre Stärke: Während der Umsatz auf Vorjahresniveau verharrt, verbessert sich die Profitabilität weiter. In einem schwachen Industrieumfeld ist das ein klares Signal - und könnte auf steigendes Momentum im weiteren Jahresverlauf hindeuten. Stabile Umsätze - differenziertes Marktumfeld Mit 27,4 Mio. Euro bleibt der Umsatz im ersten Quartal nahezu unverändert. Hinter dieser Stabilität verbirgt sich jedoch ein gemischtes Bild: Während der margenstarke Bereich "Life" - etwa Medizintechnik, Pharma und Food - weiter wächst, zeigen sich konjunktursensible ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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