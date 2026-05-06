MHP Hotel liefert für 2025 starke Zahlen und zeigt auch zum Jahresstart 2026 eindrucksvolle Dynamik. Wachstum, steigende Profitabilität und eine klar funktionierende Premiumstrategie sorgen für Rückenwind - gleichzeitig treibt das Unternehmen mit der eigenen Marke MOOONS die nächste Wachstumsstufe voran. Starkes Jahr 2025: Umsatz und Ergebnis legen deutlich zu Mit einem Umsatzplus von 11 % auf 178,1 Mio. Euro setzt MHP seinen Wachstumskurs fort. Noch stärker fällt der Blick auf die Ergebnisse aus: Das EBITDA steigt überproportional um 35 % auf 14,0 Mio. Euro, während sich der Jahresüberschuss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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