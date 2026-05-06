Evotec legt ein erwartungsgemäß schwächeres erstes Quartal 2026 vor - und richtet den Blick gleichzeitig klar nach vorn. Während Umsatz und Ergebnis unter einem starken Vorjahresvergleich leiden, zeigt sich operativ ein anderes Bild: Die Pipeline wächst, Partnerschaften liefern Fortschritte und die Transformation "Horizon" nimmt Fahrt auf. Für Anleger wird damit entscheidend, ob die zweite Jahreshälfte tatsächlich die Trendwende bringt. Q1 unter Druck: Einmaleffekte verzerren das Bild Mit einem Umsatz von 156,6 Mio. Euro bleibt Evotec deutlich unter dem Vorjahreswert von 200,0 Mio. Euro. Der Rückgang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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