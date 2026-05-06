Zürich - Luxusimmobilien sind in der Schweiz letztes Jahr teurer geworden, allerdings verlangsamt sich der Trend zunehmend. Das Preisplateau dürfte laut der Grossbank UBS bald erreicht sein. Im Schnitt hätten sich die Preise für Luxusimmobilien um 3 Prozent verteuert, heisst es in dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht «UBS Luxury Property Focus 2026». Das Wachstum sei allerdings geringer ausgefallen als am Gesamtmarkt. Besonders gefragt blieben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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