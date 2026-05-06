Ford hat angeblich mit Geely eine Vereinbarung über den Kauf der Montagehalle "Body 3" im Werk Almussafes (Valencia) getroffen. Einem spanischen Medienbericht zufolge will Geely dort ein elektrifiziertes Fahrzeug für Europa bauen - und womöglich auch einen Ableger des Modells für Ford. Der Deal wurde noch nicht von den beiden Unternehmen bestätigt, bisher handelt es sich nur um einen Bericht von "La Tribuna de Automoción" unter Berufung auf Branchenquellen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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