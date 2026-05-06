Im Übernahmegerangel zwischen der Commerzbank und der UniCredit aus Italien wird es schmutzig. Über die Presse werden Vorwürfe und Beschuldigungen hin und hergereicht, die eines klarmachen: Nach einer durchaus wahrscheinlichen Übernahme wird es für die Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp in dem neuen Gebilde keinen Platz mehr geben.Der Vorwurf von UniCredit-CEO Andrea Orcel, die Commerzbank sei ein dauerhafter Underperformer, ist zumindest bezogen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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