Die Greenovative hat von vier Gemeinden in Süddeutschland den Satzungsbeschluß zum Bau von PV-Freiflächenanlagen erhalten. Die Gesamtleistung aller Vorhaben beträgt mehr als 40 Megawatt peak. PV-Projektierer Greenovative hat im ersten Quartal 2026 die Zusage von vier Gemeinden erhalten, Solarparks in ihrem Gebiet zu bauen. Wie das Unternehmen mitteilte, haben die Gemeinden jeweils die nötigen Satzungsbeschlüsse gefasst. Damit seien die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um die Vorhaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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