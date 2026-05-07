© Foto: Dall-EZwei deutlich erhöhte Kursziele von der BofA und Jefferies heizen die Stimmung rund um CoreWeave vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen weiter an.Der KI-Infrastruktur-Spezialist CoreWeave wird am heutigen Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das erste Quartal vorlegen - und erhält bereits im Vorfeld kräftigen Rückenwind von der Wall Street. Gleich zwei große Investmenthäuser haben ihre Kursziele angehoben und setzen damit auf eine Fortsetzung der KI-getriebenen Rallye. Die Analysten von Bank of America erhöhten ihr Kursziel für die Aktie von 120 auf 140 US-Dollar und bestätigten zugleich ihre Kaufempfehlung. Noch optimistischer zeigt sich Jefferies. Die Investmentbank hob …Den vollständigen Artikel lesen
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