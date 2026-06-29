© Foto: ARK InvestCathie Woods ARK Invest rotierte ihre Investments in der Woche vom 22. bis 26. Juni weiterhin in Richtung KI-Infrastruktur, digitale Vermögenswerte, Fintech und das Gesundheitswesen der nächsten Generation.Und: Sie reduzierte zugleich ihre Positionen in Streaming, chinesischer Technologie und ausgewählten Genomaktien. ARK blieb bei der KI-Infrastruktur optimistisch, kaufte 257.000 Aktien von Cerebras Systems im Wert von etwa 48 Millionen US-Dollar, mehr als 76.000 Aktien von CoreWeave im Wert von fast 14 Millionen US-Dollar und fügte jeweils etwa 8 Millionen US-Dollar an Exposure gegenüber Tesla und Alphabet hinzu. ARK kaufte außerdem 93.000 Aktien von X-Energy und erhöhte damit seine …
Enthaltene Werte: US0231351067,US00214Q1XXX,US21873S1087,US15675D1037Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE