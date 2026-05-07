Bellevue Asset Management AG
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Marktkommentar vom 7. Mai 2026
Longevity als Investmentthema: Wo medizinischer Fortschritt ökonomischen Wert schafft
Unsere Lebenserwartung steigt kontinuierlich. Doch die Zahl gesunder Lebensjahre wächst deutlich langsamer. Aber wie lassen sich diese zusätzlichen Lebensjahre gesund, aktiv und unabhängig gestalten? Die Lösung dieses Dilemmas zählt zu den wichtigsten Wachstumstreibern im globalen Gesundheitswesen und eröffnet attraktive Investmentchancen. Bellevue Asset Management beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit diesem strukturellen Trend und hat das Thema Langlebigkeit gezielt in seinen Healthcare-Strategien verankert. Im Fokus stehen Innovationen, die Krankheiten früher erkennen, Verläufe verlangsamen und die Selbstständigkeit im Alter erhalten.
Gesundheitsspanne ist ökonomisch entscheidend
«Die ökonomische Logik ist klar: Wert entsteht dort, wo diese Lücke reduziert wird - nicht dort, wo Lebenszeit isoliert verlängert wird», sagt Marcel Fritsch, Leiter Healthcare Fonds & Mandate bei Bellevue Asset Management. Hier manifestiert sich Langlebigkeit als Investmentthema: neue Wege in der Prävention und Früherkennung sowie Lösungen, die Krankheitsverläufe verlangsamen, Hospitalisierungen reduzieren und Selbstständigkeit erhalten.
1. Prävention und Früherkennung durch digitales Gesundheitsmonitoring
2. Minimalinvasive Interventionen für eine höhere Lebensqualität
3. Zielgerichtete Behandlung altersbedingter Erkrankungen
Diese Therapien verlangsamen den Krankheitsverlauf, senken die Sterblichkeit und verlängern die Zeit, in der Menschen selbstständig leben können.
Hier setzt der Bellevue Healthcare ETF an: Er kombiniert die langjährige Healthcare-Expertise von Bellevue mit dem Format eines aktiv gemanagten UCITS ETF's. Rund 80% des Fonds sind in Unternehmen mit direkter Exponierung entlang der Longevity-Wertschöpfungskette investiert (Behandlung kardiovaskulärer, onkologischer, metabolischer, muskuloskelettaler, neurodegenerativer oder sensorischer Erkrankungen), weitere rund 10-20% in Unternehmen mit indirekter Exponierung (u. a. Managed Care, Distributoren, Life-Science-Tools, CDMOs und Healthcare-IT).
Für Investoren, die vom Langlebigkeitstrend profitieren wollen, ergeben sich folgende Vorteile:
Mit dem klaren Fokus auf die Verlängerung der Gesundheitsspanne adressiert der Bellevue Healthcare ETF einen der nachhaltigsten Wachstumstrends im globalen Gesundheitsmarkt - und verbindet medizinischen Fortschritt direkt mit ökonomischem Wert.
Hier erfahren Sie mehr zu unserer Anlagelösung.
Bellevue - Excellence in Specialty Investments
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