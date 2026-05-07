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SAF-HOLLAND mit robuster Ergebnisentwicklung und starkem Cashflow bei verbessertem Nachfragemomentum im ersten Quartal 2026



07.05.2026 / 07:03 CET/CEST

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SAF-HOLLAND mit robuster Ergebnisentwicklung und starkem Cashflow bei verbessertem Nachfragemomentum im ersten Quartal 2026 Konzernumsatz steigt leicht auf 451,7 Mio. Euro (Vorjahr 449,2 Mio. Euro)

Bereinigte EBIT-Marge mit 9,4 % nahezu auf Vorjahresniveau (Vorjahr 9,5 %)

Freier operativer Cashflow in Höhe von 44,8 Mio. Euro übertrifft Vorjahreswert deutlich (Vorjahr 8,2 Mio. Euro)

Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt Bessenbach, 7. Mai 2026. Die SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND"), einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, ist solide in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. In einem regional unterschiedlich verlaufenden Marktumfeld mit verbessertem Nachfragemomentum in den Regionen EMEA und APAC erreichte der Konzern eine robuste Ergebnisentwicklung sowie einen deutlich höheren Cashflow. Konzernumsatz gegenüber Vorjahresquartal leicht gesteigert Der Konzernumsatz von SAF-HOLLAND stieg im ersten Quartal 2026 leicht um 0,6 % auf 451,7 Mio. Euro (Vorjahr 449,2 Mio. Euro). Bereinigt um Währungseffekte erhöhte sich der Konzernumsatz im ersten Quartal 2026 um 5,6 %. Mit Umsätzen von 236,2 Mio. Euro (Vorjahr 218,9 Mio. Euro) festigte die Region EMEA ihre Position als umsatzstärkste Region und erhöhte ihren Anteil am Konzernumsatz auf 52,3 %. Unterstützt wurde die Entwicklung durch ein insgesamt robustes Marktumfeld im Trailer- und Lkw-Geschäft. Die Region APAC erzielte Umsätze von 58,6 Mio. Euro (Vorjahr 53,9 Mio. Euro) und verzeichnete damit die höchste Wachstumsdynamik unter den drei Regionen, insbesondere getragen von einer anhaltend soliden Nachfrage in Indien und Australien. In der Region Amerika verringerte sich der Umsatz hingegen infolge eines weiterhin von Unsicherheiten geprägten Marktumfelds um 11,1 % auf 156,9 Mio. Euro (Vorjahr 176,4 Mio. Euro). Zwar kam es zu Beginn des Jahres im Zuge der angekündigten Einführung neuer Emissionsvorgaben zu vorziehbedingten Impulsen bei den Auftragseingängen, diese schlugen sich jedoch noch nicht in entsprechende Produktionsvolumina in den ersten drei Monaten des Jahres nieder. Das globale Erstausrüstungsgeschäft mit Trailern entwickelte sich positiv und erreichte einen Umsatzanteil von 52,0 % (Vorjahr 49,1 %). Das Ersatzteilgeschäft trug mit einem weitgehend stabilen Anteil von 37,0 % (Vorjahr 37,8 %) erneut zur Stabilisierung der Umsatzentwicklung bei. Der Umsatzanteil des Truck-Erstausrüstungsgeschäfts belief sich auf 11,0 % (Vorjahr 13,1 %). Bereinigte EBIT-Marge nahezu auf Vorjahresniveau Das bereinigte EBIT lag im ersten Quartal 2026 mit 42,5 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau (Vorjahr 42,7 Mio. Euro). Entsprechend erreichte die bereinigte EBIT-Marge 9,4 % (Vorjahr 9,5 %). Dabei wirkten sich regionale Mixeffekte infolge eines geringeren absoluten Ergebnisbeitrags der Region Amerika im Vergleich zum Vorjahr leicht belastend aus. Dem standen jedoch erste positive Effekte aus dem im Jahr 2025 initiierten Effizienzprogramm im Verwaltungs- und Vertriebsbereich gegenüber. Periodenergebnis und Ergebnis je Aktie deutlich verbessert SAF-HOLLAND konnte das Ergebnis vor Steuern im ersten Quartal 2026 deutlich steigern. Es erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 53,9 % auf 31,7 Mio. Euro (Vorjahr 20,6 Mio. Euro). Neben der stabilen operativen Ergebnisentwicklung trug auch ein deutlich verbessertes Finanzergebnis zu diesem Anstieg bei. Dieses belief sich im Berichtszeitraum auf -5,2 Mio. Euro und verbesserte sich damit deutlich gegenüber dem Vorjahreswert von -15,3 Mio. Euro. Maßgeblich hierzu beigetragen hat zum einen die positive Entwicklung der unrealisierten Währungskurseffekte, die sich im ersten Quartal 2026 auf 3,2 Mio. Euro beliefen, nachdem sie im Vorjahresquartal noch mit -5,8 Mio. Euro belastend wirkten. Dies ist auf Anpassungen der konzerninternen Finanzierungsstruktur zurückzuführen, durch die Währungsrisiken weiter reduziert werden konnten, sowie auf eine günstige Wechselkursentwicklung, vor allem des US-Dollars. Darüber hinaus wirkten sich Optimierungen der externen Finanzierungsstruktur in Verbindung mit einem günstigeren Zinsumfeld positiv auf die Zinsaufwendungen aus. Bei einer nahezu unveränderten Ertragssteuerquote von 35,3 % (Vorjahr 35,1 %) ergab sich ein auf die Anteilseigner der Muttergesellschaft entfallendes Periodenergebnis von 20,5 Mio. Euro (Vorjahr 13,0 Mio. Euro). Das unverwässerte Ergebnis je Aktie belief sich auf 0,45 Euro (Vorjahr 0,29 Euro). Die durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien ging im Berichtszeitraum infolge des im November 2025 gestarteten Aktienrückkaufprogramms leicht zurück. Auch auf bereinigter Basis zeigte sich eine positive Entwicklung: Das bereinigte Periodenergebnis nach Anteilen Dritter stieg im Vergleich zum Vorjahr um 37,8 % auf 27,7 Mio. Euro (Vorjahr 20,1 Mio. Euro). Entsprechend erhöhte sich das bereinigte Ergebnis je Aktie auf 0,61 Euro (Vorjahr 0,45 Euro). Starker freier operativer Cashflow Die Cashflow-Entwicklung von SAF-HOLLAND verbesserte sich im ersten Quartal 2026 deutlich. Der freie operative Cashflow stieg auf 44,8 Mio. Euro und lag damit deutlich über dem Vorjahreswert von 8,2 Mio. Euro. Ausschlaggebend hierfür waren neben der soliden operativen Performance insbesondere ein striktes Vorratsmanagement sowie Verbesserungen auf der Verbindlichkeitsseite infolge verlängerter Zahlungsziele gegenüber Lieferanten, die zu einem deutlich geringeren Mittelabfluss aus der Veränderung des Net Working Capital führten. Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt Der Vorstand der SAF-HOLLAND SE bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 unverändert. Auf Basis stabiler Wechselkurse erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 weiterhin einen Konzernumsatz in einer Bandbreite von 1.700 bis 1.850 Mio. Euro (Vorjahr: 1.734,4 Mio. Euro). Unter dieser Annahme erwartet das Unternehmen weiterhin eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 9 % und 10 % (Vorjahr 9,5 %). Die Investitionsquote soll unverändert bis zu 3 % (Vorjahr 3,0 %) des Konzernumsatzes betragen. Alexander Geis, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer der SAF-HOLLAND SE, fasst zusammen: "Vor dem Hintergrund weiterhin unterschiedlicher Marktbedingungen haben wir im ersten Quartal 2026 das positive Momentum in EMEA und APAC gezielt genutzt. Gleichzeitig haben wir spürbare Fortschritte bei Effizienz und Kostensteuerung erzielt. Die erzielten Ergebnisse sowie der deutlich verbesserte Cashflow zeigen, dass sich unsere operativen Maßnahmen zunehmend auszahlen. Auf dieser Grundlage bestätigen wir unseren Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 und sehen uns gut positioniert für den weiteren Jahresverlauf." Finanzkennzahlen für das erste Quartal 2026 in TEUR Q1/2026 Q1/2025 Veränderung absolut Veränderung in % Ertragslage Umsatzerlöse 451.677 449.166 2.511 0,6 % Bruttoergebnis 100.004 105.025 -5.021 -4,8 % Bruttomarge in % 22,1 % 23,4 % Bereinigtes Bruttoergebnis 102.478 106.602 -4.124 -3,9 % Bereinigte Bruttomarge in % 22,7 % 23,7 % EBITDA 57.683 58.851 -1.168 -2,0 % EBITDA-Marge in % 12,8 % 13,1 % Bereinigtes EBITDA 58.605 59.706 -1.101 -1,8 % Bereinigte EBITDA-Marge in % 13,0 % 13,3 % EBIT 36.911 35.893 1.018 2,8 % EBIT-Marge in % 8,2 % 8,0 % Bereinigtes EBIT 42.497 42.692 -195 -0,5 % Bereinigte EBIT-Marge in % 9,4 % 9,5 % Auf Anteilseigner der Muttergesellschaft entfallendes Periodenergebnis 20.486 13.047 7.439 57,0 % Auf Anteilseigner der Muttergesellschaft entfallendes bereinigtes Periodenergebnis 27.684 20.089 7.595 37,8 % Unverwässertes Ergebnis je Aktie in Euro 0,45 0,29 0,16 57,0 % Bereinigtes Ergebnis je Aktie in Euro 0,61 0,45 0,16 37,8 % Finanzlage Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 49.607 16.421 33.186 202,1 % Netto-Cashflow aus der Investitionstätigkeit in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte -4.794 -8.240 3.446 -41,8 % Freier Operativer Cashflow 44.813 8.181 36.632 447,8 % Netto-Cashflow aus dem Erwerb von Unternehmensanteilen - - - - Freier Cashflow gesamt 44.813 8.181 36.632 447,8 % Rendite 31.03.2026 31.12.2025 Return on Capital Employed (ROCE) in % 15,8 % 15,8 % Bilanz 31.03.2026 31.12.2025 Bilanzsumme 1.759.127 1.663.311 95.816 5,8 % Eigenkapital 516.185 491.954 24.231 4,9 % Eigenkapitalquote in % 29,3 % 29,6 % Langfristige und kurzfristige Schulden 1.242.942 1.171.357 71.585 6,1 %

Sämtliche dargestellten Zahlen sind gerundet. Geringfügige Abweichungen ergeben sich möglicherweise aufgrund von Additionen zu diesen Beträgen. Kontakt: Dana Unger VP Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 949 dana.unger@safholland.de Alexander Pöschl Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 117 alexander.poeschl@safholland.de Über SAF-HOLLAND Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Durchschnittlich rund 5.600 engagierte Mitarbeitende weltweit erwirtschafteten im Jahr 2025 einen Umsatz von etwa 1,73 Mrd. Euro. Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssysteme für Trailer sowie Sattelkupplungen und Kupplungssysteme für Lkw, Anhänger und Sattelauflieger als auch Brems- und EBS-Systeme. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Mit den Marken SAF, Holland, Haldex, Assali Stefen, KLL, Neway, Tecma, V.Orlandi und York erreichte der Konzern im Jahr 2025 in den wichtigsten Regionen weltweit starke Marktpositionen unter den Top 3. Auf sechs Kontinenten beliefert SAF-HOLLAND Hersteller im Erstausstattungsmarkt. Im Aftermarket-Geschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Servicenetzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. SAF-HOLLAND SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und zählt zu den Werten des SDAX (ISIN: DE000SAFH001). Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com .



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