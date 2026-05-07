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Westwing erzielt im Q1 2026 ein GMV Wachstum von 13%



07.05.2026 / 07:00 CET/CEST

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Westwing erzielt im Q1 2026 ein GMV Wachstum von 13% Im Q1 2026 stieg das Bruttowarenvolumen (GMV) auf EUR 135 Mio. (+13% gegenüber dem Vorjahr), während der Umsatz auf EUR 120 Mio. (+11% gegenüber dem Vorjahr) zunahm. Treiber waren ein sehr erfolgreiches Sales-Event im Januar sowie die anhaltende Dynamik der Expansionsinitiativen.

Das bereinigte EBITDA stieg auf EUR 9,6 Mio. (EUR +0,5 Mio. gegenüber dem Vorjahr) und entsprach damit einer Marge von 8,0%.

Der Free Cashflow lag bei EUR -2,0 Mio. (EUR +6,9 Mio. gegenüber dem Vorjahr), während das Nettoumlaufvermögen mit EUR -5,6 Mio. weiterhin negativ blieb (EUR -3,4 Mio. gegenüber dem Vorjahr).

Die Netto-Cash-Position erreichte zum Quartalsende EUR 84 Mio. und verbesserte sich damit um EUR 27 Mio. gegenüber dem Ende des Q1 2025.

Im Rahmen des im Februar gestarteten Aktienrückkaufprogramms investierte das Unternehmen EUR 3,0 Mio. in den Rückkauf von rund 183.000 Aktien (entspricht rund 0,9% des Grundkapitals). München, 7. Mai 2026 // Westwing Group SE ("Westwing" oder "das Unternehmen"), Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, gibt seine Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt. Im ersten Quartal 2026 stieg das Bruttowarenvolumen (GMV) im Jahresvergleich um 13% auf EUR 135 Mio. Der Umsatz erreichte EUR 120 Mio., was einem Anstieg von 11% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Treiber waren ein erfolgreiches Sales-Event im Januar sowie die anhaltende Dynamik der Expansionsinitiativen, insbesondere in neuen Ländern. Das GMV der Westwing Collection stieg um 14% auf EUR 84 Mio., und ihr Anteil am gesamten GMV erhöhte sich auf 63% (+1%P gegenüber dem Vorjahr). Das bereinigte EBITDA stieg im ersten Quartal 2026 auf EUR 9,6 Mio. (Q1 2025: EUR 9,1 Mio.), was einer Marge von 8,0% entspricht. Trotz einer Verbesserung des Deckungsbeitrags und eines starken Umsatzwachstums blieb der Anstieg des bereinigten EBITDA begrenzt, was hauptsächlich auf einen im Jahresvergleich weitgehend stabilen durchschnittlichen Warenkorb sowie fortlaufende Investitionen in die Expansion zurückzuführen ist. Im Einklang mit saisonalen Erwartungen erwirtschaftete Westwing im ersten Quartal 2026 einen negativen Free Cashflow in Höhe von EUR -2,0 Mio., was einer Verbesserung von EUR 6,9 Mio. gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Nettoumlaufvermögen blieb zum Quartalsende mit EUR -5,6 Mio. negativ, was eine Verbesserung um EUR 3,4 Mio. gegenüber dem Ende des ersten Quartals 2025 darstellt. Diese Entwicklungen sind vor allem auf eine starke Umsatzentwicklung sowie ein effektives Bestandsmanagement zurückzuführen. Die Netto-Cash-Position von Westwing erreichte zum Quartalsende EUR 84 Mio. und verbesserte sich damit um EUR 27 Mio. gegenüber dem Ende des Vorjahresquartals. Darin enthalten sind EUR 3,0 Mio., die in Q1 2026 im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms für den Rückkauf von 183.042 Aktien verwendet wurden. Während das makroökonomische Umfeld weiterhin unsicher bleibt, implementiert Westwing erfolgreich die dritte Phase seines dreistufigen Plans zur Wertsteigerung. Durch die disziplinierte Umsetzung seiner Wachstumsinitiativen - einschließlich der Skalierung der Aktivitäten in zwölf neuen Ländern, darunter zuletzt auch Großbritannien, sowie der weiteren Skalierung seines bestehenden Store-Portfolios - behält das Unternehmen einen klaren Fokus auf die langfristige Wertschöpfung. Statement des CEO Dr. Andreas Hoerning, CEO von Westwing, kommentierte: "Wir haben im ersten Quartal trotz eines herausfordernden Marktumfelds eine starke Umsatzentwicklung erzielt, was die Resilienz unseres Geschäftsmodells unterstreicht. Besonders erfreulich ist, dass wir in der Lage sind, über den Zyklus hinweg zu investieren und gleichzeitig eine hohe Profitabilität aufrechtzuerhalten. Während wir die dritte Phase unseres dreistufigen Plans zur Wertsteigerung weiter vorantreiben, sind wir weiterhin klar auf Kurs, das volle Potenzial von Westwing zu heben." Finanzieller Ausblick 2026 Westwing bestätigt den im März 2026 veröffentlichten Ausblick für das Geschäftsjahr 2026. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Westwing einen Umsatz zwischen EUR 470 Mio. und EUR 495 Mio., mit einer Wachstumsrate von +5% bis +10% gegenüber dem Vorjahr. Unterstützt durch weiterhin starke Margen und eine disziplinierte operative Umsetzung wird das bereinigte EBITDA voraussichtlich zwischen EUR 36 Mio. und EUR 48 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge im Bereich von +7,7% bis +9,7% liegen. Die Prognose berücksichtigt erwartete vorübergehende Belastungen durch den Konflikt im Nahen Osten, der voraussichtlich die Verbraucherstimmung in Europa belasten wird, sowie Kostendruck durch erhöhte Energie- und Kraftstoffpreise, die möglicherweise nur sukzessive zurückgehen werden. Ein Szenario mit einem anhaltenden Konflikt oder einer schweren Energiekrise, einschließlich möglicher Energieknappheit, ist in der Prognose nicht berücksichtigt. Webcast und Telefonkonferenz Die Telefonkonferenz von Westwing für das erste Quartal 2026 wird am 7. Mai 2026 ab 10:00 Uhr (MESZ) per Live-Stream auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens https://ir.westwing.com übertragen. Die Aufzeichnung des Live-Streams wird auf der Website verfügbar sein. Die ordentliche Hauptversammlung der Westwing Group SE wird am 9. Juni 2026 stattfinden. Weitere Informationen findest du auf der Investor-Relations-Website von Westwing unter https://ir.westwing.com . Q1 2026 Q1 2025 Veränderung Ertragslage Umsatzerlöse (in EUR Mio.) 120 108 11% Bereinigtes EBITDA (in EUR Mio.) 9,6 9,1 5,7% Bereinigte EBITDA-Marge

(in % der Umsatzerlöse)

8,0%

8,5%

-0,4%P Finanzlage Free Cashflow (in EUR Mio.) -2,0 -8,9 6,9 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Stichtag (in EUR Mio.) 84 57 47% Weitere Leistungsindikatoren Anteil Westwing Collection (in % des GMV) 63% 62% 1%P Bruttowarenvolumen (GMV) (in EUR Mio.) 135 119 13% Bestellungen, insgesamt (in Tausend) 566 505 12% Durchschnittlicher Warenkorb (in EUR) 238 236 1,1% Aktive Kunden (in Tausend) 1.247 1.200 3,9% Anzahl der Bestellungen pro aktivem Kunden in den letzten 12 Monaten

1,8

2,0

-10% Durchschnittliches GMV pro aktivem Kunden in den letzten 12 Monaten (in EUR)

419

409

2,4%

Über Westwing Westwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, ist in 23 europäischen Ländern vertreten und hat im Jahr 2025 ein GMV (Bruttowarenvolumen) von EUR 507 Mio. erwirtschaftet. Als Europas Premium One-Stop Destination für Designliebhaber bietet Westwing ein einzigartiges Markenerlebnis mit einem kuratierten Sortiment aus der Westwing Collection und Drittmarken. Die integrierte Plattform vereint Shop, Daily Specials, Stores, B2B Services (Westwing Business) und den Westwing Design Service. Westwings Team arbeitet zusammen an dem gemeinsamen Ziel "Excite people to create homes that unlock the full beauty of life". Westwing wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in München und ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Börse gelistet. Disclaimer Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zum Zeitpunkt ihrer Abgabe als angemessen erachtet werden und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen als Vorhersagen über zukünftige Ereignisse verlassen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können erheblich und nachteilig von den in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und zwar aufgrund einer Reihe von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externen Betrugsfällen, ineffizienten Prozessen in Fulfilment-Zentren, ungenauen Personal- und Kapazitätsprognosen für Fulfilment-Zentren, gefährlichen Materialien/Produktionsbedingungen in Bezug auf Eigenmarken, mangelnder Innovationsfähigkeit, unzureichender Datensicherheit, mangelnder Marktkenntnis, Streikrisiken und Änderungen der Wettbewerbsintensität. Kontakt

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