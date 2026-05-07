Hollywood kann einpacken. Die Geschichte, welche das Schweizer Eishockey letzte Woche schrieb, hätte in keinem Drehbuch packender, dramatischer und rührender sein können. Zum ersten Mal seit 2004 fiel die Entscheidung über den Schweizer-Meister-Titel wieder in der Overtime des letzten Spiels. Als Lucas Wallmark in der sechsten Minute der Verlängerung die Scheibe unter die Latte hämmerte, brachen alle Dämme. Es war weit mehr als nur eine Eruption ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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