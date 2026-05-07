1 Mio. Tonnen Kupfer bis 2028: Glencore fördert mehr - Asian Battery Metals erschließt neue Projekte

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Der Rohstoffkonzern Glencore (WKN: JE00B4T3BW64) hat seine Planungen für das Kupfergeschäft weiter konkretisiert. Nach Angaben des Unternehmens soll die jährliche Produktion bis 2028 auf rund eine Million Tonnen steigen. Darüber hinaus wird ein weiteres Wachstum angestrebt, das die Förderung bis 2035 auf etwa 1,6 Millionen Tonnen erhöhen könnte.

Für die Jahre zwischen 2026 und 2029 rechnet das Unternehmen mit einer spürbaren Dynamik beim Produktionsausbau. Die geplante Entwicklung deutet auf ein anhaltendes Wachstum hin, das sich nicht nur auf einzelne Projekte stützt, sondern auf eine breitere strategische Ausrichtung im Kupfersegment.

Kupfer bleibt dabei ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Die Bedeutung des Metalls für industrielle Anwendungen, Energieinfrastruktur und Elektrifizierung prägt die langfristige Ausrichtung des Konzerns.

Alumbrera als Teil der Wachstumsstrategie

Ein wichtiger Baustein dieser Entwicklung ist die geplante Wiederinbetriebnahme der Alumbrera-Mine in Argentinien. Der Produktionsstart ist für die erste Jahreshälfte 2028 vorgesehen.

Die Mine soll nach ihrer Wiederaufnahme über mehrere Jahre hinweg einen stabilen Beitrag zur Produktion leisten. Neben Kupfer werden dort auch Gold und Molybdän gefördert, was die wirtschaftliche Basis des Projekts verbreitert.

Nach Angaben des Unternehmens dient die Wiederinbetriebnahme nicht nur der kurzfristigen Produktionssteigerung. Sie ist zugleich Teil einer übergeordneten Strategie, bestehende Infrastruktur weiter zu nutzen und Projekte schrittweise auszubauen. In diesem Zusammenhang spielt auch das größere Projekt MARA eine Rolle, für das Alumbrera als vorbereitende Grundlage gesehen wird.

Unternehmenschef Gary Nagle betonte, dass in den vergangenen Jahren Fortschritte bei der Weiterentwicklung und Absicherung des Projektportfolios erzielt wurden. Die aktuellen Maßnahmen sind damit Teil eines längerfristigen Plans.

Neue Projekte als Voraussetzung für Wachstum

Die Entwicklung rund um Alumbrera verdeutlicht eine zentrale Herausforderung im Kupfermarkt. Selbst große Produzenten sind darauf angewiesen, bestehende Projekte zu erweitern oder wieder in Betrieb zu nehmen, um ihre Produktionsziele zu erreichen.

Der Aufbau neuer Minen ist mit langen Zeiträumen verbunden. Genehmigungen, technische Planung und Infrastrukturentwicklung führen dazu, dass zwischen Entdeckung und Produktion oft viele Jahre liegen. Vor diesem Hintergrund gewinnen Projekte an Bedeutung, die bereits eine gewisse Entwicklungsstufe erreicht haben oder auf bestehender Infrastruktur aufbauen können.

Gleichzeitig zeigt sich, dass das Wachstum im Kupfermarkt nicht allein durch bestehende Minen getragen werden kann. Zusätzliche Ressourcen bleiben notwendig, um die steigende Nachfrage langfristig zu bedienen.

Kupfermarkt im strukturellen Spannungsfeld

Die Nachfrage nach Kupfer wird durch langfristige Entwicklungen geprägt. Der Ausbau von Stromnetzen, industrielle Anwendungen und technologische Veränderungen sorgen für einen kontinuierlichen Bedarf.

Auf der Angebotsseite bleibt die Situation angespannt. Steigende Kosten, sinkende Erzgehalte und komplexere Projektentwicklungen erschweren eine schnelle Ausweitung der Förderung. Daraus entsteht ein Umfeld, in dem neue Projekte zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Die Strategie von Glencore ist ein Beispiel dafür, wie große Marktteilnehmer auf diese Rahmenbedingungen reagieren. Gleichzeitig zeigt sie die Grenzen auf, innerhalb derer sich selbst etablierte Produzenten bewegen.

Asian Battery Metals in der frühen Projektphase

In diesem Umfeld rückt Asian Battery Metals (ISIN: AU0000340143) als Explorationsunternehmen in eine andere, aber komplementäre Rolle. Während große Konzerne bestehende Kapazitäten ausbauen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Identifikation und Entwicklung neuer Vorkommen.

Der Schwerpunkt liegt auf Projekten in der Mongolei, die geologisch als vielversprechend gelten. Im Zentrum steht das Oval-Projekt, das als Kupfer-Nickel-System beschrieben wird und zusätzliche metallische Komponenten aufweisen kann.

Explorationsprogramme haben dort bereits mineralisierte Zonen identifiziert. Ziel der weiteren Arbeiten ist es, die Ausdehnung und Struktur dieser Vorkommen genauer zu bestimmen.

Regionale Entwicklung und strategische Ausrichtung

Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie von Asian Battery Metals ist die Entwicklung mehrerer Projekte innerhalb einer Region. Neben Oval gehört auch das Maikhan-Uul-Projekt zum Portfolio, das Kupfer- und Goldmineralisierung aufweist.

Die räumliche Nähe der Projekte kann langfristig Vorteile bieten. Infrastruktur, Logistik und mögliche Entwicklungsschritte lassen sich besser koordinieren, wenn mehrere Vorkommen in einem geografischen Cluster liegen.

Dieser Ansatz wird im aktuellen Marktumfeld zunehmend relevant, da Investitionen in neue Projekte mit steigenden Anforderungen verbunden sind.

Von der Wiederinbetriebnahme zur Neuentdeckung

Die Pläne rund um Alumbrera zeigen, wie wichtig bestehende Projekte für die kurzfristige Angebotsentwicklung sind. Gleichzeitig wird deutlich, dass der Markt langfristig auf neue Entdeckungen angewiesen bleibt.

Explorationsunternehmen bilden dabei die erste Stufe der Wertschöpfungskette. Sie schaffen die Grundlage für zukünftige Projekte, die später in Produktion gehen könnten.

Die Entwicklung verläuft dabei schrittweise und ist mit Unsicherheiten verbunden. Dennoch bleibt sie ein zentraler Bestandteil des globalen Rohstoffsystems.

Kupfer ist ein knappes, aber wichtiges Edelmetall

Die Ausbaupläne von Glencore unterstreichen die Bedeutung von Kupfer im aktuellen Marktumfeld. Das angestrebte Wachstum bis 2028 und darüber hinaus zeigt, wie stark sich die Branche auf steigende Nachfrage einstellt.

Gleichzeitig wird deutlich, dass zusätzliche Projekte notwendig sind, um dieses Wachstum zu ermöglichen. Die Wiederinbetriebnahme bestehender Minen ist ein Teil der Lösung, ersetzt jedoch nicht die Erschließung neuer Ressourcen.

In diesem Kontext entsteht eine Verbindung zwischen etablierten Produzenten und Explorationsunternehmen. Während die einen bestehende Kapazitäten ausbauen, arbeiten die anderen wie Asian Battery Metals an der Grundlage für zukünftige Förderung.

Quellen

Glencore will Kupferproduktion bis 2028 auf 1 Million Tonnen steigern Von Investing.com

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Asian Battery Metals Plc

Land: Australisch

ISIN: AU0000340143

https://asianbatterymetals.com/

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Enthaltene Werte: JE00B4T3BW64,AU0000340143