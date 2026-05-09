JPMorgan prognostiziert 150.000 Tonnen fehlendes Kupfer, Freeport-Unglück führt zu 35% weniger Output- Glencore, BHP & Asian Battery Metals müssen liefern

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Die Analysten von JPMorgan Chase (ISIN: US46625H1005) sehen den globalen Kupfermarkt vor einer neuen Phase. Für das Jahr 2026 wird ein Angebotsdefizit von rund 150.000 Tonnen erwartet. In weiter gefassten Szenarien könnten sich diese Lücken im Laufe der Zeit deutlich vergrößern und perspektivisch mehrere hunderttausend Tonnen erreichen.

Diese Einschätzung basiert auf langfristigen Entwicklungen im Markt. Die Nachfrage nach Kupfer wächst stetig, getrieben durch industrielle Anwendungen, Elektrifizierung und Infrastrukturprojekte. Auf der Angebotsseite zeigt sich dagegen eine zunehmende Trägheit. Neue Minen benötigen häufig viele Jahre bis zur Inbetriebnahme, während bestehende Förderstätten mit sinkenden Erzgehalten und steigenden Kosten zu kämpfen haben.

Hinzu kommt, dass viele neue Projekte erst bei deutlich höheren Preisniveaus wirtschaftlich werden. Dadurch entsteht ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Die Prognose von JPMorgan ist daher weniger eine kurzfristige Momentaufnahme als vielmehr Ausdruck eines sich aufbauenden Trends im Kupfermarkt.

Produktionsausfälle verschärfen die Situation

Parallel zu diesen strukturellen Faktoren wirken operative Störungen zusätzlich belastend. Besonders deutlich zeigt sich dies bei der Grasberg-Mine in Indonesien, die von Freeport-McMoRan (ISIN: US35671D8570) betrieben wird.

Dort kam es zuletzt zu einem signifikanten Rückgang der Produktion. Berichte sprechen von einem zeitweisen Minus von rund 35 Prozent beim Output. Da es sich um eine der größten Kupferminen weltweit handelt, hat ein solcher Rückgang unmittelbare Auswirkungen auf das globale Angebot.

Die Hintergründe liegen unter anderem in betrieblichen Herausforderungen sowie in Übergangsphasen innerhalb der Minenentwicklung. Solche Faktoren sind im Bergbau nicht ungewöhnlich, zeigen jedoch, wie anfällig das System für Störungen einzelner Großprojekte ist.

Wenn zentrale Produktionsstätten weniger liefern als geplant, verstärken sich bestehende Engpässe im Markt. In Kombination mit der ohnehin angespannten Angebotslage erhöht sich dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass sich prognostizierte Defizite schneller realisieren.

Große Produzenten reagieren, aber mit begrenzter Geschwindigkeit

Vor diesem Hintergrund versuchen große Rohstoffkonzerne, ihre Produktionskapazitäten auszubauen. Unternehmen wie Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64) und BHP Group (ISIN: AU000000BHP4) spielen dabei eine zentrale Rolle im globalen Kupfermarkt.

Beide Konzerne verfügen über umfangreiche Projektportfolios und treiben den Ausbau ihrer Aktivitäten voran. Dennoch zeigt sich, dass selbst diese Marktführer nur begrenzt flexibel reagieren können. Der Ausbau bestehender Minen sowie die Entwicklung neuer Projekte sind mit langen Zeiträumen, hohen Investitionen und regulatorischen Anforderungen verbunden.

Die Expansionspläne der großen Produzenten unterstreichen zwar den Bedarf an zusätzlichem Angebot, gleichzeitig verdeutlichen sie die strukturellen Grenzen des Systems. Kurzfristige Lösungen sind kaum möglich, da jede zusätzliche Tonne Kupfer langfristige Planung erfordert.

Neue Projekte rücken entlang der Wertschöpfungskette nach

In diesem Spannungsfeld gewinnt die frühe Phase der Rohstofferschließung an Bedeutung. Während etablierte Produzenten bestehende Kapazitäten optimieren und erweitern, verschiebt sich der Blick zunehmend auf neue Projekte, die das zukünftige Angebot sichern könnten.

Explorationsunternehmen übernehmen dabei eine zentrale Funktion. Sie identifizieren potenzielle Lagerstätten und legen die Grundlage für spätere Entwicklungsprojekte. Auch wenn sich diese Aktivitäten noch in einem frühen Stadium befinden, sind sie ein wesentlicher Bestandteil der langfristigen Marktstruktur.

Die aktuelle Marktdynamik zeigt, dass ohne kontinuierliche Exploration und neue Entdeckungen die Angebotsseite nicht Schritt halten kann.

Asian Battery Metals positioniert sich im frühen Stadium

Vor diesem Hintergrund rückt Asian Battery Metals (ISIN: AU0000340143) als Teil dieser frühen Wertschöpfungskette in den Fokus. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration von Kupfervorkommen in der Mongolei und adressiert damit genau den Bereich, der für zukünftige Angebotsquellen relevant ist.

Im Zentrum steht das Oval-Projekt, ein Kupfer-Nickel-System, das zusätzlich weitere metallische Komponenten enthalten kann. Solche Lagerstätten gelten als geologisch interessant, da mehrere Rohstoffe gleichzeitig vorkommen und damit unterschiedliche wirtschaftliche Perspektiven eröffnen können.

Ergänzt wird das Portfolio durch das Maikhan-Uul-Projekt, bei dem neben Kupfer auch Goldanteile identifiziert wurden. Diese Kombination kann die wirtschaftliche Bewertung eines Projekts erweitern, da mehrere Metallmärkte gleichzeitig adressiert werden.

Regionale Bündelung als strategischer Ansatz

Ein weiterer Aspekt der Unternehmensstrategie ist die Konzentration auf mehrere Projekte innerhalb einer Region. Die räumliche Nähe kann langfristig Vorteile bei Infrastruktur, Logistik und Projektentwicklung bieten.

Gerade vor dem Hintergrund steigender Investitionskosten im Bergbau gewinnt dieser Ansatz an Bedeutung. Effizienz und Skalierbarkeit werden zu entscheidenden Faktoren, wenn neue Projekte in Richtung Entwicklung voranschreiten.

Die aktuelle Situation im Kupfermarkt zeigt, wie eng strukturelle Nachfrage, operative Risiken und langfristige Projektentwicklung miteinander verknüpft sind. Während große Produzenten ihre Kapazitäten ausbauen, entsteht gleichzeitig Raum für neue Projekte, die das Angebot der kommenden Jahre prägen könnten.

Quellen

https://www.miningvisuals.com/post/copper-market-balance-a-look-at-2026-deficit-forecasts#:~:text=Key%20Takeaways,a%20staggering%20330%2C000%20metric%20tons.

https://source.benchmarkminerals.com/article/grasberg-supply-shock-to-plunge-refined-copper-market-into-deficit-in-2026-benchmark-analysis-shows

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Asian Battery Metals Plc

Land: Australisch

ISIN: AU0000340143

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Enthaltene Werte: AU000000BHP4,US46625H1005,US35671D8570,JE00B4T3BW64,AU0000340143