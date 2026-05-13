Die Institutionen, die die Zukunft des Finanzwesens gestalten, setzen auf Elliptic als Standard für On-Chain-Analysen im Bereich digitaler Vermögenswerte

Elliptic, der weltweit führende Anbieter von Entscheidungslösungen für digitale Vermögenswerte, gab heute den Abschluss einer Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 120 Millionen US-Dollar bekannt, die von One Peak angeführt wurde und an der sich Nasdaq Ventures, die Deutsche Bank sowie die British Business Bank beteiligten. Die Runde bewertet Elliptic mit 670 Millionen US-Dollar.

Diese Investoren gehören zu den einflussreichsten Institutionen der globalen Finanzwelt, sind gemeinsam für ein tägliches Handelsvolumen in Billionenhöhe verantwortlich und haben ihr Vertrauen in Elliptic gesetzt. Dies ist ein Hinweis darauf, in welche Richtung sich das Finanzsystem entwickelt und wem die Aufgabe anvertraut wird, es zu stützen, wobei Elliptic einen größeren Teil der globalen On-Chain-Wirtschaft überwacht als jeder andere Anbieter aus der Privatwirtschaft.

Die Kapitalbeschaffung wird Elliptic dabei unterstützen, seine Mission voranzutreiben, On-Chain-Analysen auf Unternehmensniveau für die weltweit größten und anspruchsvollsten Banken, Fintech-Unternehmen, Regierungsbehörden sowie Krypto- und Zahlungsdienstleister bereitzustellen.

"Da digitale Vermögenswerte immer stärker in das globale Finanzsystem eingebunden werden, benötigen Institutionen eine vertrauenswürdige Infrastruktur, um Compliance und Risiken in großem Maßstab zu bewältigen. Die Plattform von Elliptic spielt eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung dieser Infrastruktur und unterstützt Unternehmen dabei, die Einführung digitaler Vermögenswerte mit Zuversicht und Integrität zu meistern", sagte Gary Offner, Senior Vice President und Head of Nasdaq Ventures.

"Das nachhaltige Wachstum digitaler Vermögenswerte hängt von soliden, institutionellen Grundlagen in den Bereichen Risiko und Compliance ab. Für die Deutsche Bank sind diese Rahmenbedingungen von entscheidender Bedeutung, um die verantwortungsvolle Entwicklung des Ökosystems für digitale Vermögenswerte zu unterstützen und das Vertrauen im Zuge der Marktentwicklung zu stärken. Unsere Investition in Elliptic spiegelt unseren Fokus auf die Stärkung dieser Grundlagen wider", sagte Sabih Behzad, Global Head of Digital Assets Currencies Transformation bei der Deutschen Bank.

Über ein Jahrzehnt an proprietären Daten, entwickelt für das Zeitalter der KI

Elliptic war das erste Unternehmen, das im Jahr 2025 KI-basierte Compliance auf Unternehmensniveau eingeführt hat nicht als bloße Funktion, sondern als grundlegend neue Art und Weise, Compliance-Prozesse zu gestalten. Die heutige Serie-D-Finanzierungsrunde wird diesen Vorsprung weiter ausbauen. Elliptic verfügt aufgrund seiner Daten über einen strukturellen Vorteil: Das 2013 gegründete Unternehmen hat über ein Jahrzehnt damit verbracht, den branchenweit umfangreichsten und umfassendsten proprietären Datensatz aufzubauen, der mehr als 65 Blockchains abdeckt und durch die kontinuierliche Erfassung und Kennzeichnung von Vermögenswerten und Entitäten verfeinert wurde.

Auf dieser Grundlage verarbeitet die Daten- und Informationsplattform von Elliptic mehr Kontextinformationen pro Transaktion als jeder Mitbewerber, was eine automatisierte Vorabprüfung, schnellere Entscheidungen und deutlich geringere Kosten pro Untersuchung ermöglicht. Das Ergebnis ist ein Compliance-Betrieb, der mit weniger Aufwand mehr leisten kann: Warnmeldungen werden innerhalb von Minuten statt Stunden geklärt, menschliches Urteilsvermögen wird nur dort eingesetzt, wo es wirklich darauf ankommt, und die Compliance-Kosten sinken mit steigendem Volumen. Genau damit sehen sich die Compliance-Teams der weltweit größten Börsen und Finanzinstitute konfrontiert. Das Versprechen der KI gilt nur, wenn auch die zugrunde liegenden Daten zuverlässig sind. Elliptic sorgt seit dreizehn Jahren dafür, dass dies der Fall ist.

Charlotte Lawrence, Managing Director von Direct Equity bei der British Business Bank, erklärte: "Angesichts der zunehmenden Akzeptanz digitaler Vermögenswerte durch institutionelle Anleger ist die Nachfrage nach skalierbaren Compliance-Lösungen so hoch wie nie zuvor. Elliptic hat Pionierarbeit bei der Nutzung von Blockchain-Analysen geleistet, um dieser Herausforderung zu begegnen, und seinen Status als weltweit führendes Unternehmen gefestigt, indem es wöchentlich über 1 Milliarde Transaktionen für mehr als 700 Kunden in 30 Ländern überprüft. Diese Investition beweist zudem, dass die British Growth Partnership genau das tut, wozu sie gegründet wurde: das explosive Wachstum britischer Technologie-Scale-ups zu fördern, um langfristigen Wert für unsere Pensionsfonds zu schaffen."

Stablecoins und tokenisierte Vermögenswerte entwickeln sich zu einer tragenden Säule des globalen Finanzwesens

Stablecoins und tokenisierte Vermögenswerte stehen nicht mehr am Rande der Finanzinnovation. Sie entwickeln sich zur Infrastruktur, über die Werte weltweit bewegt werden. Im Jahr 2025 wurden mit Stablecoins Transaktionen im Wert von 33 Billionen US-Dollar abgewickelt1; für die Börsen und Krypto-Unternehmen, die den Großteil dieses Volumens abwickeln, ist Compliance in Echtzeit und in großem Maßstab keine Anforderung der Zukunft, sondern bereits heute eine betriebliche Notwendigkeit.

Derzeit beobachten wir eine strukturelle Akzeptanz, die von Institutionen, Zahlungsdienstleistern und den Finanzabteilungen von Unternehmen vorangetrieben wird, die direkt auf den Infrastrukturen für digitale Vermögenswerte aufbauen. Elliptic stellt die intelligente Infrastruktur bereit, um dies sicher, zügig und noch vor den regulatorischen Anforderungen zu realisieren.

"One Peak investiert in Branchenführer, und das Signal, dem wir am meisten vertrauen, ist das, was die Kunden sagen. Wir haben mit führenden Institutionen aus allen Marktsegmenten gesprochen, und sie waren sich einig: Elliptic ist der Marktführer im Bereich der Compliance für digitale Vermögenswerte und stützt sich dabei auf die branchenweit robustesten proprietären Daten und genau dieser Datenvorteil macht die KI des Unternehmens zu einer echten Marktführerschaft. Elliptic ist die unverzichtbare Infrastruktur für den Weg, den Stablecoins und tokenisierte Vermögenswerte durch das globale Finanzsystem nehmen. Dieses Kundenurteil war ausschlaggebend für unsere Investition", kommentierte Humbert de Liedekerke Beaufort, Gründungspartner von One Peak.

Echtzeit-Compliance für die Zukunft der On-Chain-Finanzwelt

Zwei Drittel des weltweiten Krypto-Handelsvolumens werden an Börsen abgewickelt, die bereits auf Elliptic setzen eine Stiftung, die nun als Compliance-Rückgrat fungiert, wenn diese Vermögenswerte in den traditionellen Finanzsektor fließen. Die Einhaltung von Vorschriften auf Unternehmensebene stellt sowohl für die Börsen, die täglich Krypto-Volumina in Milliardenhöhe abwickeln, als auch für die Finanzinstitute, die Transaktionen auf der Blockchain durchführen, ein Infrastrukturproblem dar. Elliptic wurde entwickelt, um diese Herausforderung an jedem Punkt dieser Reise anzugehen. Durch die Ausstattung der Daten- und Informationsplattform sowie der KI-basierten Compliance-Lösungen von Elliptic mit der branchenweit umfassendsten Datenebene ermöglicht Elliptic es Institutionen, kontinuierlich und in Echtzeit zu überwachen, Risiken zu erkennen, bevor sie sich konkretisieren, und menschliches Urteilsvermögen nur dort einzusetzen, wo es wirklich benötigt wird. Elliptic ist die Compliance-Schicht, die skalierbar ist, ohne dass dabei zusätzliche Kosten entstehen, und die darauf ausgelegt ist, gemeinsam mit dem On-Chain-Finanzsystem zu wachsen.

"Finanzsysteme werden auf der Blockchain neu aufgebaut", sagte Simone Maini, CEO von Elliptic. "Die Institutionen, die diesen Wandel anführen, benötigen einen Partner für On-Chain-Analysen, der ihrer Größe, ihrer Komplexität und ihren Ambitionen gerecht wird. Die Beteiligung von Nasdaq Ventures, der Deutschen Bank, One Peak und der British Business Bank sowie das anhaltende Vertrauen von AlbionVC, Evolution Equity Partners und J.P. Morgan sind ein klares Zeichen dafür, dass sie an uns als Marktführer glauben. Wir haben Elliptic genau für diesen Moment aufgebaut, und diese Finanzierung ermöglicht es uns, schneller voranzukommen, um diesen Moment zu meistern."

Über Elliptic

Elliptic ist Marktführer im Bereich der Entscheidungsfindung für digitale Vermögenswerte. Wir haben die umfassendste Plattform entwickelt, um Daten und Informationen zu Krypto-Assets über verschiedene Blockchains hinweg mit höchster Genauigkeit effizient zu extrahieren.

Die unvergleichliche Betriebszeit, Skalierbarkeit, Tiefe und Breite im Hinblick auf Daten und Informationen, die unsere Plattform liefert, führen dazu, dass anspruchsvolle Organisationen Elliptic für ihre Anforderungen in den Bereichen Compliance, Risikomanagement, Intelligence-Prozesse und Blockchain-Infrastruktur wählen.

Elliptic wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London sowie Niederlassungen in New York, Washington D.C., Miami, Dubai, Singapur und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter www.elliptic.co. Folgen Sie uns außerdem auf LinkedIn und X.

1 https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-08/stablecoin-transactions-rose-to-record-33-trillion-led-by-usdc

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260512131502/de/

Contacts:

Rachel Matthews

Global Marketing and Communications Director, Elliptic

rachel.matthews@elliptic.co