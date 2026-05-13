BYD behauptete im April seine Position als größter Hersteller von New Energy Vehicles (NEV) in China. Die Deutsche Bank sieht für die Aktie deutliches Potenzial nach oben.Die NEV-Einzelhandelsverkäufe von BYD-Pkw in China lagen im April bei 182.025 Einheiten. Das entspricht einem Rückgang von 32,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr und von 6,2 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Rankings der China Passenger Car Association (CPCA) hervorgeht.BYD belegte im April damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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