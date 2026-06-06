BYD hat in China eine Partnerschaft mit dem nationalen Mineralölkonzern Sinopec geschlossen, um allen voran den Ausbau der eignen "Flash Charging"-Schnellladeinfrastruktur im Land zu beschleunigen. Hintergrund ist, dass Sinopec in China mehr als 30.000 Tankstellen betreibt. BYD will sich nach Informationen von chinesischen Medienportalen genau auf dieses landesweite Netz von Sinopec stützen, um die Installation und den Betrieb seiner Schnellladestationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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