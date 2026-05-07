DJ PTA-Adhoc: Montana Aerospace AG: starkes Q1 2026 als reines Aerospace-Unternehmen

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Montana Aerospace AG: starkes Q1 2026 als reines Aerospace-Unternehmen

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Reinach (pta000/07.05.2026/07:00 UTC+2)

AD-HOC-MITTEILUNG Reinach (Aargau), 07. Mai 2026 [Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR]

Montana Aerospace erzielt starkes Q1 2026 als reines Aerospace-Unternehmen

Die Montana Aerospace AG (das "Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften (die "Gruppe" oder "Montana Aerospace"), ein führender, Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie, mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten, veröffentlicht heute ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2026.

Die Finanzkennzahlen schließen das Energy-Segment aus, um eine vergleichbare Darstellung (like-for-like) zwischen Q1 2026 und Q1 2025 zu gewährleisten. Das im September 2025 veräußerte Energy-Segment wird als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesen[1] .

HIGHLIGHTS Q1 2026

• Finanzkennzahlen: Der Nettoumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 4,1 % auf EUR 248,2 Mio., während dasbereinigte EBITDA um 5,8 % auf EUR 40,6 Mio. zunahm, unterstützt durch Umsatzwachstum und eine weitereMargenausweitung. Das EBIT belief sich folglich auf EUR 17,2 Mio. (Marge von 6,9 %) nach EUR 15,5 Mio. (6,5 %) imVorjahreszeitraum. Das Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen hat sich auf EUR 10,5 Mio. mehr alsverdoppelt, getrieben durch eine verbesserte operative Performance und ein verbessertes Finanzergebnis. • Segmententwicklung: Das Segment Aerostructures verzeichnete ein solides Wachstum, mit einem Umsatzanstiegvon 5,5 % gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 6,5 %, was zu einer Margenverbesserungauf 18,2 % führte. • Cash Flow & Bilanz: Der operative Cashflow verbesserte sich auf EUR 1,4 Mio. (positiv), während derInvestitions-Cashflow von Zahlungseingängen in Höhe von EUR 62,1 Mio. aus der Veräußerung des Energy-Segmentsprofitierte. Die Nettoverschuldung reduzierte sich auf EUR 73,3 Mio. (0,4x LTM EBITDA). • Update zur Unternehmensführung: Der jüngste Rücktritt des CEO steht in keinerlei Zusammenhang mit deroperativen Performance, der Strategie oder dem finanziellen Ausblick von Montana Aerospace. Strategie und Prognosewurden bestätigt, die Umsetzung verläuft uneingeschränkt planmäßig, getragen von einem sehr erfahrenenFührungsteam. Zudem beabsichtigt der Verwaltungsrat, der Generalversammlung die Wahl von Tom Williams, ehemaligerCOO von Airbus, als unabhängiges, nicht-exekutives Mitglied vorzuschlagen, um die Corporate Governance weiter zustärken. • Guidance 2026 erneut bestätigt: Montana Aerospace erwartet weiterhin einen Nettoumsatz von über EUR 1,0Mrd. sowie ein bereinigtes EBITDA von über EUR 185 Mio. Ziel ist eine Cash Conversion[2] von rund 50 %, diezusammen mit den Mittelzuflüssen aus der Veräußerung des Energy-Segments zu einer Net-Cash-Position zum Jahresendeführen soll. • Guidance 2027 erneut bestätigt: Montana Aerospace erwartet weiterhin einen Nettoumsatz von über EUR 1,1Mrd. sowie ein bereinigtes EBITDA von über EUR 210 Mio. Ziel ist die Generierung eines Free Cash Flow im niedrigendreistelligen Millionenbereich, entsprechend einer Cash Conversion2 von über 50 % des EBITDA. • Kapitalallokation: Der Verwaltungsrat prüft zusätzliche Maßnahmen zur Kapitalallokation, einschließlicheines möglichen Aktienrückkaufprogramms. Dies wird durch die starke Bilanz und die zunehmende Cash-Generierung derGesellschaft unterstützt.

Fortgesetzte operative Dynamik mit klarem Fokus auf Wachstum, Profitabilität und Cash-Generierung

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 setzte Montana Aerospace die starke operative Entwicklung fort und erzielte Wachstum sowohl beim Nettoumsatz als auch beim bereinigten EBITDA. Das Geschäftsmodell und die robuste Marktposition treiben ein kontinuierliches Umsatzwachstum und unterstützen eine stabile Margenentwicklung trotz makroökonomischer Gegenwinde. Die starke Profitabilität und ein diszipliniertes Working-Capital-Management führten zu einem soliden operativen Cashflow, während der Fokus weiterhin klar auf nachhaltiger Cash-Generierung liegt.

Die erfolgreiche Veräußerung des Energy-Segments im September 2025 hat die Finanzposition zusätzlich gestärkt. Im ersten Quartal 2026 wurden weitere Mittelzuflüsse in Höhe von EUR 62,1 Mio. vereinnahmt. Montana Aerospace sieht sich dadurch in einer starken Position, um die attraktiven Wachstumschancen im Luftfahrtmarkt zu nutzen.

Update zur Unternehmensführung

Nach dem jüngsten Rücktritt des Chief Executive Officers bestätigt der Verwaltungsrat, dass dieser Wechsel in der Führungsebene in keinerlei Zusammenhang mit der operativen Performance, der strategischen Ausrichtung oder dem finanziellen Ausblick der Gesellschaft steht. Diese bleiben unverändert.

Die operativen Aktivitäten werden planmäßig fortgeführt und durch eine breite sowie sehr erfahrene Führungsstruktur getragen. Die Verantwortlichkeiten werden derzeit über das Group Management Board, die divisionalen Managementteams sowie ein starkes erweitertes Führungsteam verteilt, bestehend aus anerkannten Führungskräften mit langjähriger Erfahrung in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Diese Struktur gewährleistet Stabilität, Resilienz und eine effektive Entscheidungsfindung innerhalb der Gruppe.

Im Einklang mit ihrem Anspruch an eine starke Corporate Governance beabsichtigt der Verwaltungsrat darüber hinaus, der kommenden Generalversammlung die Wahl von Tom Williams als unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied vorzuschlagen. Herr Williams ist ehemaliger Chief Operating Officer von Airbus und bringt tiefgehende Industrieexpertise, hohe operative Glaubwürdigkeit sowie eine hervorragende Reputation im globalen Luftfahrtsektor mit. Seine Ernennung würde die Erfahrung, Unabhängigkeit und strategische Steuerungsfähigkeit des Verwaltungsrats weiter stärken.

Ergebnisse Q1 2026

Im ersten Quartal 2026 erzielte Montana Aerospace einen Nettoumsatz von EUR 248,2 Mio., was einem Anstieg von 4,1 % gegenüber EUR 238,4 Mio. im ersten Quartal 2025 entspricht. Dieses Wachstum wurde durch organisches Wachstum getragen, insbesondere durch höhere Produktionsvolumina und Marktanteilsgewinne im Segment Aerostructures. Die Gesellschaft erwartet, dass sich diese Entwicklung im weiteren Jahresverlauf fortsetzt, unterstützt durch die typische Saisonalität der Luftfahrtindustrie, bei der das erste Quartal üblicherweise schwächer ausfällt und sich die Dynamik im Jahresverlauf verstärkt.

Das bereinigte EBITDA belief sich auf EUR 40,6 Mio., ein Anstieg um 5,8 % gegenüber EUR 38,3 Mio. im ersten Quartal 2025. Die EBITDA-Marge der Gruppe erhöhte sich entsprechend auf 16,4 % (Vorjahr: 16,1 %). Diese Entwicklung wurde primär durch Umsatzwachstum und eine weitere Margenausweitung getragen und reflektiert die anhaltend starke operative Performance. Die Gesellschaft erwartet, dass steigende Produktionsvolumina im Zuge des branchenweiten Ramp-ups zu einer weiteren Margenverbesserung beitragen werden, insbesondere durch eine bessere Auslastung der Fixkostenbasis. Das berichtete EBITDA entsprach im ersten Quartal 2026 dem bereinigten EBITDA.

Die Abschreibungen beliefen sich im ersten Quartal 2026 auf EUR 23,4 Mio. nach EUR 22,7 Mio. im Vorjahreszeitraum. Es wurden keine Wertminderungen erfasst. Das EBIT erhöhte sich entsprechend auf EUR 17,2 Mio. nach EUR 15,5 Mio. im ersten Quartal 2025, was zu einer Margenverbesserung auf 6,9 % führte (Vorjahr: 6,5 %).

Das Finanzergebnis belief sich auf EUR -6,1 Mio. nach EUR -13,8 Mio. im Vorjahreszeitraum. Diese Verbesserung ist im Wesentlichen auf geringere nicht zahlungswirksame Währungsverluste sowie niedrigere Nettozinsaufwendungen zurückzuführen.

Das Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich auf EUR 10,5 Mio. und lag damit um 130,7 % über dem Vorjahreswert von EUR 4,5 Mio. Diese positive Entwicklung wurde durch die verbesserte operative Performance sowie das verbesserte Finanzergebnis getragen. Dies führte auch zu einem deutlichen Anstieg des Ergebnisses je Aktie auf EUR 0,17 (Vorjahr: EUR 0,07).

Entwicklung vom Nettoumsatz und bereinigtem EBITDA nach Segmenten

Aerostructures Alpine Metal Tech Energy EURm (discontinued operation) Q1 2025 Q1 2026 Q1 2025 Q1 2026 Q1 2025 Q1 2026 Nettoumsatz 221.3 233.5 17.1 14.7 170.4 - yoy growth +5.5 % -14.1 % n/a Ber. EBITDA 39.9 42.5 0.6 -0.6 10.4 - yoy growth +6.5 % -190.4 % n/a

Aerostructures Segment

Der Nettoumsatz im Segment Aerostructures belief sich auf EUR 233,5 Mio., ein Anstieg von 5,5 % gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 221,3 Mio. Dieses Wachstum wurde durch eine weitere Ausweitung bestehender Kundenbeziehungen, höhere Produktionsraten sowie Marktanteilsgewinne getragen und durch neue Aufträge mit führenden Luftfahrtunternehmen ergänzt.

Als strategischer Partner führender OEMs profitiert Montana Aerospace weiterhin von strukturellen Wachstumstreibern wie der steigenden globalen Nachfrage im Luftverkehr sowie der Modernisierung von Flugzeugflotten, die zu hohen Auftragsbeständen bei den Kunden führen. Dies eröffnet zusätzliche Wachstumspotenziale für die Gesellschaft.

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May 07, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)