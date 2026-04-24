DJ PTA-News: Montana Aerospace: Montana Aerospace AG bestimmt die Traktanden der ordentlichen Generalversammlung 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Montana Aerospace: Montana Aerospace AG bestimmt die Traktanden der ordentlichen Generalversammlung 2026

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Reinach (pta000/24.04.2026/07:00 UTC+2)

Die Montana Aerospace AG (das "Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften (die "Gruppe" oder "Montana Aerospace"), ein führender Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie, mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten, gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat die Tagesordnung für die ordentliche Generalversammlung am 19. Mai 2026 festgelegt hat.

Die ordentliche Generalversammlung 2026 findet am Dienstag, 19. Mai 2026, um 13:30 Uhr MESZ bei Walder Wyss AG, Seefeldstraße 123, 8008 Zürich (Schweiz) statt (Türöffnung um 13:00 Uhr MESZ).

Stimmberechtigung

Jene Aktionärinnen und Aktionäre, die am 23. April 2026 (bis 11:59 Uhr MESZ) im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragen sind, sind stimmberechtigt an der ordentlichen Generalversammlung und erhalten die Einladung zusammen mit dem Formular zur Anmeldung/Vollmachtserteilung auf dem Postweg. An jene Aktionärinnen und Aktionäre, die zwischen dem 23. April 2026 um 12:00 Uhr MESZ bis zum 8. Mai 2026 um 17:00 Uhr MESZ mit Stimmrecht in das Aktienbuch eingetragen werden, wird ein Nachversand der Einladung mit dem Formular zur Anmeldung/Vollmachtserteilung entrichtet. Ab 8. Mai 2026 um 17:01 Uhr MESZ bis zum 19. Mai 2026 werden keine Einträge in das Aktienbuch vorgenommen, die ein Stimmrecht an der ordentlichen Generalversammlung begründen würden. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Aktien vor der ordentlichen Generalversammlung ganz oder teilweise verkaufen, verlieren ihre entsprechenden Stimmrechte.

Teilnahme und Vollmachten

Die ordentliche Generalversammlung wird physisch durchgeführt. Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich teilnehmen können oder wollen, können ihr Stimmrecht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben lassen oder sich durch eine andere Person vertreten lassen.

Aktionärinnen und Aktionäre, die ihr Stimmrecht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, die Anwaltskanzlei Keller AG, Splügenstrasse 8, 8002 Zürich, ausüben lassen, haben hierzu wie folgt vorzugehen:

1. Physischer Versand: Aktionärinnen und Aktionäre können das ausgefüllte und unterzeichnete Formular zur

Vollmachtserteilung mit den Weisungen im Original entrichten an Computershare Schweiz AG, Montana Aerospace AG,

Postfach, 4601 Olten, bis spätestens 13. Mai 2026 (eingehend). Bei einem späteren Eintreffen des ausgefüllten und

unterzeichneten Formulars zur Vollmachtserteilung mit den Weisungen kann eine Berücksichtigung der Stimmabgabe

nicht gewährleistet werden. 2. Elektronisch: Alternativ ist es den Aktionärinnen und Aktionären möglich, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter

elektronisch die Bevollmächtigung sowie die jeweiligen Weisungen zu erteilen. Das dafür erforderliche persönliche

Login ist im Formular zur Anmeldung/Vollmachtserteilung enthalten. Die Bevollmächtigung auf dem elektronischen Weg

sowie Änderungen an elektronisch erteilten Weisungen sind bis spätestens 17. Mai 2026, 23:59 Uhr MESZ, zulässig.

Aktionärinnen und Aktionäre, die auf die Erteilung spezifischer Weisungen verzichten, erteilen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter durch dessen Bevollmächtigung die Weisung, ihre Stimmrechte im Sinne der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrates auszuüben. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über nicht angekündigte Anträge zu Verhandlungsgegenständen und/oder zu neuen Verhandlungsgegenständen abgestimmt werden sollte, die nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Wenn nach Erteilung von Vollmacht und Weisungen durch eine Aktionärin oder einen Aktionär an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter und vor dem 8. Mai 2026, 17:00 Uhr MESZ weitere Namenaktien mit Stimmrecht auf den Namen der jeweiligen Aktionärin oder des jeweiligen Aktionärs im Aktienbuch eingetragen werden, gelten die erteilten Weisungen auch für die neu auf den Namen dieser Aktionärin oder dieses Aktionärs im Aktienbuch eingetragenen Aktien.

Agenda

1. Genehmigung des Lageberichts und der Jahres- und Konzernrechnung 2025 2. Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange 2025 3. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025 4. Verwendung des Bilanzergebnisses 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung 6. Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

1. Maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrates von dieser ordentlichen Generalversammlung bis zur nächsten

ordentlichen Generalversammlung

2. Maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2026 7. Wahlen

1. Wahlen Verwaltungsrat

1. Wiederwahl von Michael Tojner als Mitglied des Verwaltungsrates und als Präsident des Verwaltungsrates

2. Wiederwahl von Christian Hosp als Mitglied des Verwaltungsrates

3. Wiederwahl von Markus Vischer als Mitglied des Verwaltungsrates

4. Wiederwahl von Martin Ohneberg als Mitglied des Verwaltungsrates

5. Wiederwahl von Michael Pistauer als Mitglied des Verwaltungsrates

6. Wahl von Thomas Williams als Mitglied des Verwaltungsrates

2. Wahlen Nominierungs- und Vergütungsausschuss

1. Wiederwahl von Michael Tojner als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

2. Wiederwahl von Christian Hosp als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

3. Wiederwahl von Martin Ohneberg als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

4. Wahl von Thomas Williams als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

3. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

4. Wahl der Revisionsstelle 8. Partielle Statutenrevision (Anpassung von Art. 26 Abs. 2 der Statuten betr. Vergütungsausschuss)

Die Generalversammlung findet in deutscher Sprache statt. Bei der Generalversammlung wird keine Simultanübersetzung angeboten.

(Ende)

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Aussender: Montana Aerospace Alzbachstrasse 27 5734 Reinach Schweiz Ansprechpartner: Jürgen Beilein Tel.: +43 664 831 28 41 E-Mail: communication@montana-aerospace.com ISIN(s): CH1110425654 (Aktie) Börse(n): SIX Swiss Exchange

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April 24, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)