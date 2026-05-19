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Dow Jones News
19.05.2026 18:39 Uhr
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PTA-News: Montana Aerospace: Mitteilung zur Generalversammlung vom 19. Mai 2026

DJ PTA-News: Montana Aerospace: Mitteilung zur Generalversammlung vom 19. Mai 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Montana Aerospace: Mitteilung zur Generalversammlung vom 19. Mai 2026

[ PDF ]

Reinach (pta000/19.05.2026/18:05 UTC+2)

Die Montana Aerospace AG (das "Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften (die "Gruppe" oder "Montana Aerospace"), ein führender, Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie, mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten, hat am 19. Mai 2026 in Zürich, Schweiz, die ordentliche Generalversammlung (GV) durchgeführt.

In der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Montana Aerospace AG wurden sämtliche Anträge des Verwaltungsrats von den Aktionärinnen und Aktionären genehmigt. Die Versammlung billigte den Lagebericht sowie den Einzel- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025. Das ausgewiesene Bilanzergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen. Eine Dividendenausschüttung erfolgt demnach nicht.

Darüber hinaus erteilte die Generalversammlung den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 Entlastung. Die Generalversammlung genehmigte ferner die beantragte maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.

Michael Tojner wurde erneut zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt. Zudem wurden Christian Hosp, Markus Vischer, Martin Ohneberg und Michael Pistauer in ihren Ämtern bestätigt sowie Thomas Williams für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat gewählt. Michael Tojner, Christian Hosp, Martin Ohneberg und Thomas Williams wurden zu Mitgliedern des Nominierungs- und Vergütungsausschusses gewählt.

KPMG sowie die Anwaltskanzlei Law Office Keller AG wurden sowohl als externe Revisionsstelle als auch als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bestätigt.

Pressekontakt Jürgen Beilein Mobil: +43 664 831 2 841 E-Mail: communication@montana-aerospace.com

Über Montana Aerospace AG

Die Montana Aerospace AG ist eine international tätige Industriegruppe und führender Partner der Luft- und Raumfahrtindustrie. Dank ihrer tiefen vertikalen Integration deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette ab - von der Entwicklung und Verarbeitung spezieller Legierungen bis hin zu einbaufertigen Bauteilen und komplexen Baugruppen für OEMs. An 16 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien entwickeln und fertigen rund 6.500 Mitarbeitende hochspezialisierte Lösungen aus Aluminium, Titan, Stahl und Verbundwerkstoffen. Montana Aerospace steht dabei für höchste Qualitäts-, Präzisions- und Sicherheitsstandards in technologisch anspruchsvollen Anwendungen. Im Jahr 2025 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund EUR 979 Millionen.

(Ende)

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Aussender:      Montana Aerospace 
           Alzbachstrasse 27 
           5734 Reinach 
           Schweiz 
Ansprechpartner:   Jürgen Beilein 
Tel.:         +43 664 831 28 41 
E-Mail:        communication@montana-aerospace.com 
ISIN(s):       CH1110425654 (Aktie) 
Börse(n):       SIX Swiss Exchange

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779206700176 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

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May 19, 2026 12:05 ET (16:05 GMT)

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