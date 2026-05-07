PTA-Adhoc: Montana Aerospace AG: starkes Q1 2026 als reines Aerospace-Unternehmen -2

DJ PTA-Adhoc: Montana Aerospace AG: starkes Q1 2026 als reines Aerospace-Unternehmen

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Montana Aerospace AG: starkes Q1 2026 als reines Aerospace-Unternehmen

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Reinach (pta000/07.05.2026/07:00 UTC+2)

AD-HOC-MITTEILUNG Reinach (Aargau), 07. Mai 2026 [Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR]

Montana Aerospace erzielt starkes Q1 2026 als reines Aerospace-Unternehmen

Die Montana Aerospace AG (das "Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften (die "Gruppe" oder "Montana Aerospace"), ein führender, Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie, mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten, veröffentlicht heute ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2026.

Die Finanzkennzahlen schließen das Energy-Segment aus, um eine vergleichbare Darstellung (like-for-like) zwischen Q1 2026 und Q1 2025 zu gewährleisten. Das im September 2025 veräußerte Energy-Segment wird als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesen[1] .

HIGHLIGHTS Q1 2026

• Finanzkennzahlen: Der Nettoumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 4,1 % auf EUR 248,2 Mio., während dasbereinigte EBITDA um 5,8 % auf EUR 40,6 Mio. zunahm, unterstützt durch Umsatzwachstum und eine weitereMargenausweitung. Das EBIT belief sich folglich auf EUR 17,2 Mio. (Marge von 6,9 %) nach EUR 15,5 Mio. (6,5 %) imVorjahreszeitraum. Das Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen hat sich auf EUR 10,5 Mio. mehr alsverdoppelt, getrieben durch eine verbesserte operative Performance und ein verbessertes Finanzergebnis. • Segmententwicklung: Das Segment Aerostructures verzeichnete ein solides Wachstum, mit einem Umsatzanstiegvon 5,5 % gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 6,5 %, was zu einer Margenverbesserungauf 18,2 % führte. • Cash Flow & Bilanz: Der operative Cashflow verbesserte sich auf EUR 1,4 Mio. (positiv), während derInvestitions-Cashflow von Zahlungseingängen in Höhe von EUR 62,1 Mio. aus der Veräußerung des Energy-Segmentsprofitierte. Die Nettoverschuldung reduzierte sich auf EUR 73,3 Mio. (0,4x LTM EBITDA). • Update zur Unternehmensführung: Der jüngste Rücktritt des CEO steht in keinerlei Zusammenhang mit deroperativen Performance, der Strategie oder dem finanziellen Ausblick von Montana Aerospace. Strategie und Prognosewurden bestätigt, die Umsetzung verläuft uneingeschränkt planmäßig, getragen von einem sehr erfahrenenFührungsteam. Zudem beabsichtigt der Verwaltungsrat, der Generalversammlung die Wahl von Tom Williams, ehemaligerCOO von Airbus, als unabhängiges, nicht-exekutives Mitglied vorzuschlagen, um die Corporate Governance weiter zustärken. • Guidance 2026 erneut bestätigt: Montana Aerospace erwartet weiterhin einen Nettoumsatz von über EUR 1,0Mrd. sowie ein bereinigtes EBITDA von über EUR 185 Mio. Ziel ist eine Cash Conversion[2] von rund 50 %, diezusammen mit den Mittelzuflüssen aus der Veräußerung des Energy-Segments zu einer Net-Cash-Position zum Jahresendeführen soll. • Guidance 2027 erneut bestätigt: Montana Aerospace erwartet weiterhin einen Nettoumsatz von über EUR 1,1Mrd. sowie ein bereinigtes EBITDA von über EUR 210 Mio. Ziel ist die Generierung eines Free Cash Flow im niedrigendreistelligen Millionenbereich, entsprechend einer Cash Conversion2 von über 50 % des EBITDA. • Kapitalallokation: Der Verwaltungsrat prüft zusätzliche Maßnahmen zur Kapitalallokation, einschließlicheines möglichen Aktienrückkaufprogramms. Dies wird durch die starke Bilanz und die zunehmende Cash-Generierung derGesellschaft unterstützt.

Fortgesetzte operative Dynamik mit klarem Fokus auf Wachstum, Profitabilität und Cash-Generierung

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 setzte Montana Aerospace die starke operative Entwicklung fort und erzielte Wachstum sowohl beim Nettoumsatz als auch beim bereinigten EBITDA. Das Geschäftsmodell und die robuste Marktposition treiben ein kontinuierliches Umsatzwachstum und unterstützen eine stabile Margenentwicklung trotz makroökonomischer Gegenwinde. Die starke Profitabilität und ein diszipliniertes Working-Capital-Management führten zu einem soliden operativen Cashflow, während der Fokus weiterhin klar auf nachhaltiger Cash-Generierung liegt.

Die erfolgreiche Veräußerung des Energy-Segments im September 2025 hat die Finanzposition zusätzlich gestärkt. Im ersten Quartal 2026 wurden weitere Mittelzuflüsse in Höhe von EUR 62,1 Mio. vereinnahmt. Montana Aerospace sieht sich dadurch in einer starken Position, um die attraktiven Wachstumschancen im Luftfahrtmarkt zu nutzen.

Update zur Unternehmensführung

Nach dem jüngsten Rücktritt des Chief Executive Officers bestätigt der Verwaltungsrat, dass dieser Wechsel in der Führungsebene in keinerlei Zusammenhang mit der operativen Performance, der strategischen Ausrichtung oder dem finanziellen Ausblick der Gesellschaft steht. Diese bleiben unverändert.

Die operativen Aktivitäten werden planmäßig fortgeführt und durch eine breite sowie sehr erfahrene Führungsstruktur getragen. Die Verantwortlichkeiten werden derzeit über das Group Management Board, die divisionalen Managementteams sowie ein starkes erweitertes Führungsteam verteilt, bestehend aus anerkannten Führungskräften mit langjähriger Erfahrung in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Diese Struktur gewährleistet Stabilität, Resilienz und eine effektive Entscheidungsfindung innerhalb der Gruppe.

Im Einklang mit ihrem Anspruch an eine starke Corporate Governance beabsichtigt der Verwaltungsrat darüber hinaus, der kommenden Generalversammlung die Wahl von Tom Williams als unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied vorzuschlagen. Herr Williams ist ehemaliger Chief Operating Officer von Airbus und bringt tiefgehende Industrieexpertise, hohe operative Glaubwürdigkeit sowie eine hervorragende Reputation im globalen Luftfahrtsektor mit. Seine Ernennung würde die Erfahrung, Unabhängigkeit und strategische Steuerungsfähigkeit des Verwaltungsrats weiter stärken.

Ergebnisse Q1 2026

Im ersten Quartal 2026 erzielte Montana Aerospace einen Nettoumsatz von EUR 248,2 Mio., was einem Anstieg von 4,1 % gegenüber EUR 238,4 Mio. im ersten Quartal 2025 entspricht. Dieses Wachstum wurde durch organisches Wachstum getragen, insbesondere durch höhere Produktionsvolumina und Marktanteilsgewinne im Segment Aerostructures. Die Gesellschaft erwartet, dass sich diese Entwicklung im weiteren Jahresverlauf fortsetzt, unterstützt durch die typische Saisonalität der Luftfahrtindustrie, bei der das erste Quartal üblicherweise schwächer ausfällt und sich die Dynamik im Jahresverlauf verstärkt.

Das bereinigte EBITDA belief sich auf EUR 40,6 Mio., ein Anstieg um 5,8 % gegenüber EUR 38,3 Mio. im ersten Quartal 2025. Die EBITDA-Marge der Gruppe erhöhte sich entsprechend auf 16,4 % (Vorjahr: 16,1 %). Diese Entwicklung wurde primär durch Umsatzwachstum und eine weitere Margenausweitung getragen und reflektiert die anhaltend starke operative Performance. Die Gesellschaft erwartet, dass steigende Produktionsvolumina im Zuge des branchenweiten Ramp-ups zu einer weiteren Margenverbesserung beitragen werden, insbesondere durch eine bessere Auslastung der Fixkostenbasis. Das berichtete EBITDA entsprach im ersten Quartal 2026 dem bereinigten EBITDA.

Die Abschreibungen beliefen sich im ersten Quartal 2026 auf EUR 23,4 Mio. nach EUR 22,7 Mio. im Vorjahreszeitraum. Es wurden keine Wertminderungen erfasst. Das EBIT erhöhte sich entsprechend auf EUR 17,2 Mio. nach EUR 15,5 Mio. im ersten Quartal 2025, was zu einer Margenverbesserung auf 6,9 % führte (Vorjahr: 6,5 %).

Das Finanzergebnis belief sich auf EUR -6,1 Mio. nach EUR -13,8 Mio. im Vorjahreszeitraum. Diese Verbesserung ist im Wesentlichen auf geringere nicht zahlungswirksame Währungsverluste sowie niedrigere Nettozinsaufwendungen zurückzuführen.

Das Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich auf EUR 10,5 Mio. und lag damit um 130,7 % über dem Vorjahreswert von EUR 4,5 Mio. Diese positive Entwicklung wurde durch die verbesserte operative Performance sowie das verbesserte Finanzergebnis getragen. Dies führte auch zu einem deutlichen Anstieg des Ergebnisses je Aktie auf EUR 0,17 (Vorjahr: EUR 0,07).

Entwicklung vom Nettoumsatz und bereinigtem EBITDA nach Segmenten

Aerostructures Alpine Metal Tech Energy EURm (discontinued operation) Q1 2025 Q1 2026 Q1 2025 Q1 2026 Q1 2025 Q1 2026 Nettoumsatz 221.3 233.5 17.1 14.7 170.4 - yoy growth +5.5 % -14.1 % n/a Ber. EBITDA 39.9 42.5 0.6 -0.6 10.4 - yoy growth +6.5 % -190.4 % n/a

Aerostructures Segment

Der Nettoumsatz im Segment Aerostructures belief sich auf EUR 233,5 Mio., ein Anstieg von 5,5 % gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 221,3 Mio. Dieses Wachstum wurde durch eine weitere Ausweitung bestehender Kundenbeziehungen, höhere Produktionsraten sowie Marktanteilsgewinne getragen und durch neue Aufträge mit führenden Luftfahrtunternehmen ergänzt.

Als strategischer Partner führender OEMs profitiert Montana Aerospace weiterhin von strukturellen Wachstumstreibern wie der steigenden globalen Nachfrage im Luftverkehr sowie der Modernisierung von Flugzeugflotten, die zu hohen Auftragsbeständen bei den Kunden führen. Dies eröffnet zusätzliche Wachstumspotenziale für die Gesellschaft.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 07, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)

DJ PTA-Adhoc: Montana Aerospace AG: starkes Q1 2026 als reines Aerospace-Unternehmen -2-

Das bereinigte EBITDA im Segment Aerostructures erhöhte sich von EUR 39,9 Mio. im ersten Quartal 2025 auf EUR 42,5 Mio. im ersten Quartal 2026, was einem Anstieg von 6,5 % entspricht. Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 18,2 % (Vorjahr: 18,0 %).

Alpine Metal Tech Segment

Der Nettoumsatz im Segment Alpine Metal Tech belief sich auf EUR 14,7 Mio. und lag damit um 14,1 % unter dem Vorjahreswert von EUR 17,1 Mio. Dieser Rückgang ist auf Verschiebungen von Auslieferungen zurückzuführen. Das bereinigte EBITDA belief sich auf EUR -0,6 Mio. nach EUR 0,6 Mio. im Vorjahreszeitraum.

Trade Working Capital

Das Trade Working Capital belief sich per Ende März 2026 auf EUR 335,1 Mio., was rund 34 % des Nettoumsatzes der letzten zwölf Monate entspricht. Dieses Niveau liegt innerhalb der nachhaltigen Bandbreite und reflektiert sowohl saisonale Effekte als auch den gezielten Aufbau von Sicherheitsbeständen zur Absicherung gegen potenzielle Engpässe bei Rohmaterialien.

Cash Flow[3]

Im ersten Quartal 2026 erzielte Montana Aerospace einen operativen Cashflow von EUR 1,4 Mio. nach EUR -5,4 Mio. im Vorjahreszeitraum. Der Investitions-Cashflow belief sich auf EUR 54,5 Mio. nach EUR -19,6 Mio. im Vorjahr und reflektiert insbesondere Mittelzuflüsse in Höhe von EUR 62,1 Mio. aus der Veräußerung des Energy-Segments, die teilweise durch Investitionen im Berichtszeitraum teilweise ausgeglichen wurden.

Insgesamt erwartet die Gesellschaft Mittelzuflüsse von rund EUR 150 Mio. aus der Veräußerung des Energy-Segments, wovon EUR 62,1 Mio. bereits im ersten Quartal 2026 vereinnahmt wurden. Der überwiegende Teil der verbleibenden Mittelzuflüsse wird im weiteren Verlauf des Jahres 2026 erwartet.

Nettoverschuldung

Die Nettoverschuldung belief sich per Ende März 2026 auf EUR 73,3 Mio., entsprechend dem 0,4-fachen des EBITDA der letzten zwölf Monate (31. Dezember 2025: 0,8x). Die kontinuierliche Verbesserung der Finanzposition wurde durch die Rückführung bestehender Verbindlichkeiten aus dem operativen Cashflow sowie durch die Mittelzuflüsse aus der Veräußerung des Energy-Segments ermöglicht. Dies unterstützt das klare Ziel der Gesellschaft, bis Ende des Geschäftsjahres 2026 eine Net-Cash-Position zu erreichen.

Starker Ausblick für 2026 und 2027

Gestützt durch eine robuste Pipeline an Neugeschäft, wertsteigernde operative Initiativen sowie komplementäre Akquisitionen bleibt die Gesellschaft zuversichtlich, die starke Dynamik aus den vorangegangenen Quartalen im weiteren Verlauf des Jahres 2026 sowie bis in das Jahr 2027 hinein fortzusetzen. Grundlage hierfür ist insbesondere ein starker Auftragsbestand von über EUR 7 Mrd.

Für die Prognosen 2026 und 2027 unterstellt die Gesellschaft einen EUR/USD-Wechselkurs in der Bandbreite von 1,18 bis 1,19 und damit über der aktuellen Spot-Rate. Die Absicherungsstrategie der Gesellschaft bleibt darauf ausgerichtet, die Visibilität zu erhöhen und die Cashflows im Einklang mit diesen Annahmen abzusichern.

Zudem sieht die Gesellschaft im weiterhin fragmentierten Aerostructures-Markt eine attraktive Pipeline an Opportunitäten, die es ermöglicht, den Lieferumfang auf wichtigen Wachstumsplattformen auszubauen, die Wertschöpfungstiefe - insbesondere am Beginn der Wertschöpfungskette - zu erweitern und die geografische Präsenz durch Nutzung von Best-Cost-Country-Strukturen weiter auszubauen.

Guidance 2026 erneut bestätigt

Für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt die Gesellschaft ihre Guidance erneut und erwartet:

• Nettoumsatz von über EUR 1,0 Mrd. • Bereinigtes EBITDA von über EUR 185 Mio. Dies entspricht einer EBITDA-Marge auf Gruppenebene von rund 18% sowie einer Marge im Segment Aerostructures von rund 19 %.

Das klare Ziel der Gesellschaft ist es, weiterhin ein starkes Nettoergebnis sowie einen soliden Free Cash Flow zu erzielen, bei einer Cash Conversion von rund 50 % des EBITDA. Dies soll durch steigende Produktionsvolumina sowie durch die Realisierung der Vorteile aus den antizyklischen Investitionen der vergangenen Jahre erreicht werden. In Kombination mit den verbleibenden Mittelzuflüssen aus der Veräußerung des Energy-Segments wird erwartet, dass die Gesellschaft bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026 eine Net-Cash-Position erreicht.

Der Verwaltungsrat prüft zudem weitere Maßnahmen der Kapitalallokation, einschließlich eines potenziellen Aktienrückkaufprogramms. Eine entsprechende Umsetzung würde im Rahmen der übergeordneten Kapitalallokationsstrategie erfolgen und unterliegt den erforderlichen gesellschaftsrechtlichen Genehmigungen, mit dem klaren Ziel, nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen.

Guidance 2027 erneut bestätigt

Für das Geschäftsjahr 2027 bestätigt die Gesellschaft ihre Guidance erneut und erwartet:

• Nettoumsatz von über EUR 1,1 Mrd. • Bereinigtes EBITDA von über EUR 210 Mio. Dies entspricht einer EBITDA-Marge auf Gruppenebene von rund 19%, wobei das Segment Aerostructures die Marke von 20 % überschreiten soll.

Die Gesellschaft beabsichtigt weiterhin, einen starken Free Cash Flow zu generieren. Basierend auf der anhaltend positiven operativen Entwicklung sowie einer disziplinierten Kapitalallokation wurde das Free-Cash-Flow-Ziel für 2027 von zuvor einem hohen zweistelligen Millionenbetrag auf einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag angehoben, exklusive wachstumsbedingter Investitionen sowie M&A-Aktivitäten. Dies impliziert eine Cash Conversion von über 50 % des EBITDA.

Conference Call

Heute findet von 13:00 bis 14:00 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz statt. Teilnehmer können sich vorab registrieren und erhalten individuelle Einwahldaten für einen einfachen Zugang zur Konferenz: [click here]

Die Präsentation zum Q1 2026 Earnings Call wird kurz vor Beginn der Telefonkonferenz im Investor-Relations-Bereich der Website veröffentlicht.

Der vollständige Q1 2026 Bericht ist online verfügbar unter (click here)

Head of M&A und Investor Relations Marc Vesely recte Riha Telefon: +43 664 61 26 261 E-Mail: ir@montana-aerospace.com

Ansprechpartner für die Presse Jürgen Beilein Telefon: +43 664 831 2 841 E-Mail: communication@montana-aerospace.com

Über Montana Aerospace AG Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten. Das Unternehmen beschäftigt rund 6.500 hochqualifizierte Mitarbeiter an 16 Standorten auf drei Kontinenten, die aus Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, und Stahl bahnbrechende Technologien für die Luft- und Raumfahrt von morgen entwerfen, entwickeln und produzieren.

Haftungsausschluss Die hierin enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Abwandlungen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

[1] Weitere Einzelheiten zu den aufgegebenen Geschäftsbereichen finden sich in Anhang 9 des Zwischenberichts Q1 2026 auf Seite 27

[2] Cash Conversion (%) = (EBITDA - Maintenance CAPEX - Trade Working Capital - Net Interest Expense) / EBITDA

[3] Die Cashflow-Zahlen beinhalten die Ergebnisse des Energy-Segments für das erste Quartal 2025

(Ende)

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Aussender: Montana Aerospace AG Alzbachstrasse 27 5734 Reinach Schweiz Ansprechpartner: Marc Vesely Recte Riha Tel.: +41 62 5614460 E-Mail: m.vesely@montana-aerospace.com Website: www.montana-aerospace.com ISIN(s): CH1110425654 (Aktie) Börse(n): SIX Swiss Exchange

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(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)