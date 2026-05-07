

BRUSSELS (dpa-AFX) - argenx SE (ARGX) released a profit for its first quarter that Increased, from last year



The company's earnings came in at $366 million, or $5.52 per share. This compares with $169 million, or $2.58 per share, last year.



The company's revenue for the period rose 64.3% to $1.298 billion from $790 million last year.



argenx SE earnings at a glance (GAAP) :



