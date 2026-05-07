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R. STAHL verzeichnet insgesamt planmäßige, stabile Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026 - Zukunftsprogramm NEXUS gestartet



07.05.2026 / 07:30 CET/CEST

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R. STAHL verzeichnet insgesamt planmäßige, stabile Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026 - Zukunftsprogramm NEXUS gestartet Umsatz stabilisiert sich von Januar bis März 2026 bei 73,4 Mio. €

(Vorjahr: 73,3 Mio. €)

Auftragseingang liegt im ersten Quartal 2026 mit 77,2 Mio. € erwar tungs gemäß unter dem Rekordwert des Vorjahrs (98,8 Mio. €), aber über dem Ordervolumen des vierten Quartals 2025 (68,5 Mio. €)

Ertragskraft steigt gegenüber dem Vorjahr deutlich - EBITDA vor Sondereinflüssen in den ersten drei Monaten 2026 von 3,7 Mio. € im Vorjahr auf 6,7 Mio. € verbessert - daraus ergibt sich eine EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen von 9,2 % (Vorjahr: 5,0 %)

Prognose für das Gesamtjahr 2026 bleibt unverändert Waldenburg, 7. Mai 2026 - Die weltweiten wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten haben die Investitionsbereitschaft der Kunden auch im ersten Quartal 2026 weiter belastet. Den Umsatz konnte R. STAHL stabilisieren und die Ertragskraft verbessern. Auftragseingang von 77,2 Mio. € im ersten Quartal liegt unter dem sehr hohen Vorjahresniveau, aber über dem Wert des Vorquartals - Auftragsbestand bei 94,3 Mio. € Trotz der eingetrübten Investitionsbereitschaft der Kunden lag der Auftragseingang von Januar bis März 2026 mit 77,2 Mio. € auf einem guten Niveau, aber deutlich unter dem Rekordwert des Vorjahresquartals (98,8 Mio. €). Zum Rückgang des Ordervolumens haben alle Absatzregionen beigetragen. Vor allem die chemische Industrie sowie der Anlagen- und Maschinenbau waren in den ersten drei Monaten bei der Vergabe neuer Aufträge sehr zurückhaltend. Gegenüber dem vierten Quartal 2025 (68,5 Mio. €) hat sich der Auftragseingang im ersten Quartal 2026 allerdings spürbar erholt. Der Auftragsbestand zum 31. März 2026 stieg im Vergleich zum Jahresende 2025 auf 94,3 Mio. € (31. Dezember 2025: 90,9 Mio. €); gegenüber dem Vorjahreswert (31. März 2025: 122,4 Mio. €) war er allerdings rückläufig. Umsatz von Januar bis März 2026 bei 73,4 Mio. € stabilisiert Die Erlöse lagen in den ersten drei Monaten 2026 mit 73,4 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahresquartals (73,3 Mio. €). Während die Absatzregionen Deutschland (-13,6 %), Zentralregion (-10,2 %) sowie Amerika (-14,5 %) durchgängig rückläufige Umsätze verzeichneten, konnten die Erlöse aus Projektaufträgen aus dem Vorjahr in Asien zur Stabilisierung beitragen. Ertragskraft deutlich gestärkt - EBITDA vor Sondereinflüssen steigt von 3,7 Mio. € auf 6,7 Mio. € R. STAHL hat in den ersten drei Monaten 2026 die Profitabilität gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Verantwortlich hierfür waren im Wesentlichen die Effekte der im Vorjahr bereits gestarteten Maßnahmen zur Kostenoptimierung sowie die anlaufenden Verbesserungsmaßnahmen des Zukunftsprogramm NEXUS. Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) vor Sondereinflüssen legte im ersten Quartal 2026 um 3,1 Mio. € auf 6,7 Mio. € zu. Die Ertragskraft des Unternehmens, gemessen an der EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen, stieg im gleichen Zeitraum von 5,0 % im Vorjahr auf 9,2 %. Das Konzernergebnis verbesserte sich um 2,2 Mio. € auf -0,3 Mio. € (Q1 2025: -2,5 Mio. €). Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von -0,04 € (Q1 2025: -0,39 €). Der Free Cashflow lag mit -3,9 Mio. € in den ersten drei Monaten 2026 auf dem Niveau des Vorjahrs (Q1 2025: -4,0 Mio. €). Dem höheren Konzernergebnis stand ein im Vergleich zum Vorjahr stärkerer Anstieg des Working Capital um 6,8 Mio. € (Q1 2025: 2,0 Mio. €) gegenüber. Die Eigenkapitalquote lag zum 31. März 2026 bei 28,4 % (31. Dezember 2025: 29,2 %). R. STAHL prognostiziert für das Geschäftsjahr 2026 eine Stabilisierung des Geschäfts - Leichter Umsatz- und Ergebnisrückgang erwartet Für 2026 rechnet das Unternehmen für die Schlüsselmärkte Deutschland und Europa mit einem weiteren Rückgang der Investitionen, vor allem in den relevanten Branchen wie der chemischen Industrie. Prognoseunsicherheiten bestehen hauptsächlich wegen der nicht einschätzbaren Entwicklungen und Folgen geopolitischer Konflikte, der internationalen Zollpolitik sowie möglicher Handelskonflikte und Lieferkettenproblemen. Auf Basis der weiterhin zurückhaltenden Investitionsbereitschaft der Kunden erwartet der Vorstand für das Gesamtjahr 2026 einen Konzernumsatz zwischen 285 Mio. € und 300 Mio. € (2025: 313,0 Mio. €). Für das EBITDA vor Sondereinflüssen prognostiziert das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr einen Wert zwischen 22 Mio. € und 27 Mio. € (2025: 34,4 Mio. €). Beim Free Cashflow rechnet R. STAHL 2026 mit einem ausgeglichenen Wert (2025: -0,3 Mio. €). "Das Geschäftsjahr 2026 wird für R. STAHL ein Übergangsjahr. Mit unserem Zukunftsprogramm NEXUS werden wir die finanziellen, strukturellen und inhaltlichen Grundlagen schaffen, um ab 2027 die Wachstumschancen in bestehenden und neuen Märkten zu nutzen", sagt Dr. Claus Bischoff, CEO von R. STAHL. Kennzahlen des R. STAHL Konzerns für das erste Quartal 2026 nach IFRS

in Mio. € Q1 2026 Q1 2025 Veränd.

in % Umsatz 73,4 73,3 +0,1 Deutschland 16,1 18,6 -13,6 Zentralregion1) 32,3 35,9 -10,2 Amerika 6,9 8,1 -14,5 Asien/Pazifik 18,1 10,7 +69,4 EBITDA vor Sondereinflüssen 2) 6,7 3,7 +84,4 in % vom Umsatz 9,2 5,0 EBITDA 6,4 3,4 +87,7 EBIT 1,8 -1,3 n. a. Konzernergebnis -0,3 -2,5 n. a. Ergebnis je Aktie (in €) -0,04 -0,39 n. a. Auftragseingang 77,2 98,8 -21,9 Auftragsbestand zum 31. März 94,3 122,4 -23,0 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -2,2 -0,4 n. a. Free Cashflow -3,9 -4,0 +1,4 Abschreibungen 4,6 4,7 -1,9 Investitionen 1,8 3,5 -49,8

31. März 2026

31. Dez. 2025 Bilanzsumme 269,1 258,9 +4,0 Eigenkapital 76,5 75,7 +1,1 Eigenkapitalquote in % 28,4 29,2 Nettofinanzverbindlichkeiten3) 39,8 34,9 +14,2 Nettofinanzverbindlichkeiten inkl. Leasingverbindlichkeiten 57,5 48,3 +19,1 Mitarbeiter4) 1.617 1.659 -2,5

1) Afrika und Europa ohne Deutschland

2) Sondereinflüsse: Restrukturierungsaufwand, außerplanmäßige Abschreibungen, Aufwendungen für die Konzeption und Umsetzung von IT-Projekten, M&A-Aufwand, Erträge und Verluste aus Entkonsolidierungsvorgängen sowie Erträge und Verluste aus der Veräußerung nicht-betriebsnotwendigen Anlagevermögens

3) Liquide Mittel abzüglich verzinslicher Darlehen

4) ohne Auszubildende Bei Prozent- und Zahlenangaben können Rundungsdifferenzen auftreten. Die Vorzeichenangabe der Veränderungsraten richtet sich nach mathematischen Gesichtspunkten. Veränderungsraten >+100% werden als >+100% angegeben, Veränderungsraten <-100% als "n. a." (nicht anwendbar). Hinweis

Die Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2026 steht auf unserer Internetseite unter folgendem Link zum Download bereit: https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-publikationen/finanzberichte . Finanzkalender 2026

16. Juni 33. ordentliche Hauptversammlung

6. August Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2026

5. November Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2026 Über R. STAHL - www.r-stahl.com

R. STAHL ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Bedienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die chemische- und pharmazeutische Industrie, die Öl- & Gasindustrie - inklusive LNG-Anwendungen - sowie die Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die meisten der R. STAHL Produkte sind zudem für den Einsatz mit Wasserstoff zugelassen. 2025 erwirtschafteten 1.659 Mitarbeiter weltweit einen Umsatz von rund 313 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5). Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Information enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von R. STAHL beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass sich die Erwartungen auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch R. STAHL ist weder geplant noch übernimmt R. STAHL die Verpflichtung dafür. Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen. _________________________________________ Earnings Call zum 1. Quartal 2026 der R. STAHL AG Der Vorstand der R. STAHL AG wird im Rahmen einer Videokonferenz die Ergebnisse zum 1. Quartal 2026 heute um 10.00 Uhr erläutern und anschließend für Fragen zur Verfügung stehen. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt. Der Earnings Call wird auf dem ResearchHub von mwb durchgeführt werden. Bitte registrieren Sie sich für den Call mit dem hier hinterlegten Link ( https://research-hub.de/events/registration/2026-05-07-10-00/RSL2-GR ). Eine Aufzeichnung des Earnings Calls finden Sie im Anschluss sowohl auf dem ResearchHub als auch auf unserer Unternehmenswebsite im Bereich Unternehmen > Investor Relations > IR News und Ad hoc News > Veranstaltungen und Präsentationen ( https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-publikationen/veranstaltungen-und-praesentationen/ ). Auf das Gespräch mit Ihnen freuen wir uns. ___________________________________________ Kontakt: R. STAHL AG

Judith Schäuble

Director Corporate Communications & Investor Relations

Am Bahnhof 30

74638 Waldenburg (Württ.)

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Tel. +49 7942 943-1396

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