© Foto: Richard Drew - APAnlegerinnen und Anleger reagierten auf die von Novo Nordisk vorgelegten Quartalszahlen erleichtert. Wie geht es nach Einschätzung von Analysten jetzt weiter? Novo Nordisk: Was sagen Analysten zu den Zahlen? Groß war die Anspannung vor den am Mittwochmorgen von Novo Nordisk vorgelegten Quartalszahlen. Würde sich die Katastrophe aus dem vergangenen Vierteljahr wiederholen, als der dänische Pharmakonzern Anlegerinnen und Anlegern ungeschminkt vor Augen führen musste, dass die Wachstumsgeschichte zu Ende ist, oder würde der Geschäftsbericht für Erleichterung sorgen? Am Ende wurde es letzteres. Zwar fielen die Erlöse und Erträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erneut, doch dank eines starken …Den vollständigen Artikel lesen
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