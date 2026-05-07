DJ Siemens Healthineers senkt Prognose - Labordiagnostik kommt auf den Prüfstand

DOW JONES--Siemens Healthineers streicht nach erheblichen Umsatzeinbußen in China im abgelaufenen Quartal die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 zusammen und stellt das Diagnostikgeschäft auf den Prüfstand. Der Medizintechnikkonzern begründete die Prognosesenkung mit einer strukturellen Veränderung des chinesischen Marktes für Labordiagnostik sowie einer gestiegenen Inflationserwartung.

Belastend wirken im abgelaufenen Quartal überdies Handelszölle und negative Wechselkurseffekte. "Obwohl das Umfeld schwierig bleibt, ist unser synergetischer Kern aus Imaging und Precision Therapy weiter mit gutem Momentum auf Kurs", sagte Vorstandschef Bernd Montag. "Zudem ergreifen wir Maßnahmen für die Zukunft des Unternehmens: Wir leiten die nächsten Schritte zur Schaffung von Optionen für Diagnostics ein."

Im Diagnostics-Geschäft gingen die Einnahmen auf vergleichbarer Basis um 6,5 Prozent zurück und die Marge sank auf 0,9 Prozent. Konzernweit verbuchte Healthineers im abgelaufenen Quartal bei 3,1-prozentigem vergleichbarem Wachstum ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT) von 836 Millionen Euro - ein Rückgang von 14,9 Prozent. Die entsprechende Marge lag bei 14,7 Prozent - 1,9 Punkte unter dem Vorjahreswert und unter der Markterwartung von knapp 15,1 Prozent. Nominell ging der Umsatz um 3,9 Prozent auf 5,68 Milliarden Euro zurück. Analysten hatten mit 5,77 Milliarden Euro Umsatz und 868 Millionen Euro bereinigtem EBIT gerechnet.

Im Gesamtjahr erwartet das Unternehmen nunmehr 4,5 bis 5 Prozent vergleichbares Wachstum statt wie bisher erwartet 5 bis 6 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird in einer Größenordnung von 2,20 bis 2,30 Euro gesehen statt wie bisher zwischen 2,20 bis 2,40 Euro.

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May 07, 2026 01:24 ET (05:24 GMT)

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