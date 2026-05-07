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Finanzergebnisse Q1 2026 - Starkes profitables Wachstum



07.05.2026 / 08:00 CET/CEST

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OHB SE: Finanzergebnisse Q1 2026 - Starkes profitables Wachstum Bereinigtes EBITDA in Höhe von EUR 27,3 Mio. gegenüber dem Vorjahr um 37 % erhöht

Gesamtleistung im Vorjahresvergleich um 15 % gesteigert (EUR 279,3 Mio.)

Auftragsbestand übertrifft zum Jahresende 2025 erreichten Höchststand und wächst weiter auf EUR 3.354 Mio. (+45 % im Vergleich zum Vorjahr)

Gründung der European Moonport Company und steigende Produktionskadenzen im Launcher-Bereich unterstützen angestrebtes Wachstum Der OHB-Konzern (ISIN: DE0005936124, Prime Standard) setzt Wachstumspfad fort und erzielte nach drei Monaten eine gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöhte (15 %) Gesamtleistung von EUR 279,3 Mio. (Vorjahr: EUR 242,4 Mio.). Das bereinigte EBITDA erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr von EUR 20,0 Mio. auf EUR 27,3 Mio. Das bereinigte EBIT erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr von EUR 10,3 Mio. auf EUR 16,8 Mio.



Der Auftragsbestand des Konzerns lag nach drei Monaten des Geschäftsjahres 2026 bei EUR 3.354 Mio. nach EUR 2.314 Mio. im Vorjahr. Davon entfallen EUR 2.683 Mio. auf das Segment SPACE SYSTEMS, EUR 362 Mio. auf das Segment ACCESS TO SPACE und EUR 309 Mio. auf das Segment DIGITAL. Diese sehr hohen Werte gewährleisten für die Zukunft eine gute und langfristige Planungssicherheit. Zum Stichtag 31. März 2026 lag die Bilanzsumme des OHB-Konzerns mit EUR 1.486,2 Mio. um rund 5 % unter dem Niveau des 31. Dezember 2025 (EUR 1.566,4 Mio.). Die Steigerung des Eigenkapitals von EUR 431,4 Mio. auf EUR 441,2 Mio. resultierte in einer Eigenkapitalquote zum 31. März 2026 von 29,7 %, nach 27,5 % zum Jahresultimo am 31. Dezember 2025.



Der Anstieg des Auftragsbestands auf ein neues Allzeithoch wurde vom Vertragsabschluss der OHB Sweden AB für die Mikrosatellitenkonstellation EPS-Sterna getragen: Mit einem Volumen von EUR 248 Mio. handelt es sich für die Tochtergesellschaft dabei um den bisher größten Auftrag der Unternehmensgeschichte. Die Konstellation basiert auf einem ebenfalls von ihr gelieferten Prototypen, dem im Jahr 2024 gestarteten Arctic Weather Satellite. Wie auch bei EPS-Sterna, nutzt OHB für die Umsetzung der Mission Ramses das bei der Umsetzung früherer Projekte erlangte Know-how: Die Sonde basiert auf der ebenfalls im Jahr 2024 gestartete Sonde der Mission Hera. Mit der Auswahl der OHB Italia S.p.A. als Hauptauftragnehmerin für Ramses konnte OHB die eigene Vorreiterrolle im Bereich Weltraumsicherheit im vergangenen Quartal festigen.



Daneben bündelte OHB aufbauend auf die eigene jahrzehntelange Erfahrung und auf ein starkes Netzwerk aus industriellen und akademischen Partnern, mit der Gründung der European Moonport Company im Februar 2026 alle Aktivitäten zu zukünftigen Mondmissionen. Ein Schritt zur Unterstützung einer federführenden Rolle Europas bei der dauerhaften Rückkehr der Menschheit zum neu entstehenden Wirtschaftsraum Mond.



Außerdem erreichte das europäische Ariane-Programm im vergangenen Quartal einen weiteren Meilenstein: Der erfolgreiche Erstflug der Ariane 6 in der leistungsstärkeren Konfiguration mit vier statt zwei Feststoffboostern am 12. Februar 2026 war der erste von insgesamt 18 für den Aufbau der Amazon-Leo-Konstellation beauftragten Ariane-6-Starts. Als größter deutscher Zulieferer im Ariane-Programm leistet die MT Aerospace AG einen wesentlichen Beitrag zu einem zuverlässigen europäischen Zugang zum All. In Vorbereitung auf steigende Startkadenzen in den kommenden Jahren, hat die Gesellschaft ihre Produktion erhöht, um die Industrialisierung der Raumfahrt zu unterstützen.



Zum aktuellen Zeitpunkt geht der Vorstand davon aus, dass sich die Finanz- und Vermögenslage weiterhin gut entwickeln wird.





Ergebniskennzahlen im Überblick in TEUR Q1 2026 Q1 2025 +/- Q1 Umsatzerlöse 270.945 229.270 +18 % Gesamtleistung 279.261 242.388 +15 % EBITDA 25.726 17.342 +48 % Bereinigtes EBITDA 27.342 19.993 +37 % EBIT 15.189 7.667 +98 % Bereinigtes EBIT 16.805 10.318 +63 % EBT 13.726 5.820 +136 % Periodenergebnis 9.940 3.972 +150 % Anteile der OHB SE Aktionäre am Periodenergebnis 9.894 3.739 +165 % Ergebnis je Aktie

in EUR 0,52 0,20 +160 % Finanzmittelbestand 54.254 45.883 +18 %





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