Luzern - Die Schweizer Medienbranche hat einen Verhaltenskodex für den verantwortungsvollen Umgang mit Künstlicher Intelligenz verabschiedet. Dieses Instrument, das auf einer Konvention des Europarats basiert, soll das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Technologie stärken. «Vertrauen ist das wertvollste Gut der Medien», lässt sich Andrea Masüger, der Präsident des Verlegerverbands Schweizer Medien (VSM), in einer Medienmitteilung zitieren. Am Donnerstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab