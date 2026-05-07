Zürich - Die Angebotspreise für Wohneigentum in der Schweiz haben sich im April kaum verändert. Während die Preise für Einfamilienhäuser leicht sanken, stagnierten jene für Eigentumswohnungen weitgehend. Damit hat sich die Preisentwicklung im laufenden Jahr erneut abgeflacht. Konkret gingen die ausgeschriebenen Preise für Einfamilienhäuser gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent zurück. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten ImmoScout24-Kaufindex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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