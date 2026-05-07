Neuhaus - Die Vivere Rentnersammelstiftung kann mehr als herkömmliche Sammeleinrichtungen. Sie sichert Rentenleistungen nachhaltig über den Kapitalmarkt und entlastet nebenbei Arbeitnehmer und Arbeitgeber vor potenziellen Sanierungsbeiträgen. Die finanzielle Sicherheit einer Pensionskasse hat für die nachhaltige Sicherung der Altersleistungen oberste Priorität. Steigt in einem Versichertenbestand der Rentneranteil, dann verschlechtert sich aufgrund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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