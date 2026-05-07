Der Spezialchemiekonzern Lanxess ist schwach in das Jahr 2026 gestartet. Belastet wurde der Spezialchemiekonzern weiterhin von der mauen Konjunktur, geopolitischen Unsicherheiten sowie den Auswirkungen früherer Portfolioverkäufe. Der Umsatz sank im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13,9 Prozent auf 1,378 Milliarden Euro.Auch beim operativen Ergebnis musste das Unternehmen Rückgänge hinnehmen. Das EBITDA vor Sondereinflüssen fiel von 133 Millionen auf 94 Millionen Euro und lag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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