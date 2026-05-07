Elon Musk beschimpfte die KI-Firma Anthropic noch vor wenigen Monaten als "böse". Doch jetzt gewährt er Anthropic - einem direkten Konkurrenten - Zugang zu einem riesigen Rechenzentrum. Im Wettlauf der Entwickler Künstlicher Intelligenz gibt es eine ungewöhnliche Kooperation zwischen zwei Rivalen. Die KI-Firma Anthropic bekommt dringend benötigte Rechenleistung aus einem riesigen Rechenzentrum von Elon Musk. Was die Partnerschaft überraschend macht: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n