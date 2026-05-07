Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall hat am Morgen seine endgültigen Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und dabei die vorläufigen Eckdaten bestätigt. Die Botschaft ist klar: Die Rüstungsschmiede wächst profitabel, die Auftragsbücher quellen über und der Umbau zum "Global Defence Champion" schreitet mit der Integration der Marine-Sparte in schnellen Schritten voran. Rheinmetall bleibt auf der Überholspur. Im ersten Quartal 2026 kletterte der Konzernumsatz um acht Prozent auf 1,94 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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