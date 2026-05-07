Zürich - Die weltweite Pharmaindustrie hat laut einer Untersuchung des Beratungsunternehmens Deloitte 2025 erneut höhere Renditen auf ihren Forschungsausgaben erzielt als im Vorjahr. Gleichzeitig löst Übergewicht Krebs als wichtigsten Umsatztreiber ab. Zu diesem Schluss kommt eine am Donnerstag veröffentlichte Analyse von 20 der weltweit grössten Pharmaunternehmen, darunter sind auch die Schweizer Pharmariesen Roche und Novartis. Konkret dürfte laut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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