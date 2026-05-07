Luzern - Gemäss einer Analyse des Beratungsunternehmens PWC ist Luzern neu der Kanton mit den tiefsten Unternehmenssteuern. Damit wird Zug auf dem Spitzenplatz dieser Rangliste abgelöst. Hingegen zahlen Unternehmen in Bern und Zürich die höchsten Steuern, wie PWC am Donnerstag mitteilte. In der Studie wurden die effektiven Unternehmenssteuersätze verglichen Laut der Erhebung besteht im laufenden Jahr in Luzern ein effektiver Steuersatz von 11,66 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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