© Foto: Dall-EMit starken Quartalszahlen übertrifft Arm die Erwartungen und profitiert massiv vom globalen KI-Boom trotz schwacher Smartphone-Nachfrage.Der britische Chipentwickler Arm Holding hat neue Quartalszahlen vorgelegt und profitert zunehmend vom weltweiten Boom rund um künstliche Intelligenz und den massiven Investitionen in moderne Rechenzentren. Im vierten Geschäftsquartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,49 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 1,47 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn lag bei 0,60 Dollar je Aktie und damit ebenfalls über den Erwartungen von 0,58 Dollar. Besonders stark entwickelte sich das Lizenzgeschäft. Die Erlöse aus …Den vollständigen Artikel lesen
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