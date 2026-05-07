Von Stephen Li Jen, CEO, Eurizon SLJ Capital Die Entwicklung der globalen Gleichgewichte und die Rolle der Schwellenländer In den letzten Jahren hat sich das globale Umfeld tiefgreifend gewandelt, geprägt von einem allmählichen Übergang von einer überwiegend kooperativen Phase hin zu einer Phase, die zunehmend von einer Logik des strukturellen Wettbewerbs bestimmt wird, insbesondere zwischen den beiden Grossmächten USA und China. Mit Blick auf die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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