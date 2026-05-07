Nach dem erfolgreichen IPO im März und der anschließenden Korrektur hat die Vincorion-Aktie zuletzt deutlich zugelegt und ein neues Rekordhoch markiert. Nun hat der Rüstungszulieferer Zahlen vorgelegt und kann vor allem mit vollen Auftragsbüchern punkten. Die Aktie legt im frühen Handel wieder leicht zu.Im ersten Quartal hat sich der Auftragseingang bei Vincorion im Vergleich zum Vorjahr auf 149 Millionen Euro fast vervierfacht. Damit beläuft sich der gesamte Backlog nun auf rund 1,2 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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