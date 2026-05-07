Die Energiewende scheitert nicht am Mangel neuer Kraftwerke, sondern an der mangelnden Koordination bestehender Energieanlagen. Industriestandorte entwickeln sich zunehmend zu komplexen Energiesystemen mit Photovoltaik, Speichern, thermischen Prozessen und flexiblen Produktionslasten. Entscheidend wird die Fähigkeit, diese Assets systemisch zu orchestrieren und flexibel auf volatile Strommärkte zu reagieren, wie Flexality-Mitbegründer Dyke Wilke erklärt. Mit steigendem Anteil erneuerbarer Energien wächst die Volatilität im Stromsystem. Die politische Antwort darauf sind derzeit vor allem neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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