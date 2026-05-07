Das irische Unternehmen, das zur Marke R&S Group aus der Schweiz gehört, bietet einen sogenannten Interface Transformator, mit dem sich Energieerzeugung, -speicherung und Netzanschluss in einer gemeinsamen Infrastruktur verbinden lässt. Diese integrierte Lösung bietet Kyte Powertech zufolge projektabhängig Einsparungen von etwa 10 bis 20 Prozent auf Infrastrukturebene. Transformatoren sind immer wieder ein Nadelöhr, wenn es um die rasche Realisierung von Erneuerbaren- oder Speicherprojekten geht. Einen neuen Ansatz verfolgt das in Cavan (Irland) ansässige Unternehmen Kyte Powertech mit seinem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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