Bern - Die Arbeitslosigkeit hat in der Schweiz im April leicht abgenommen: Die Arbeitslosenquote ging minimal zurück. Um saisonale Faktoren bereinigt, blieb die Quote jedoch unverändert. Ende April waren in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) insgesamt 142'902 Personen als arbeitslos gemeldet, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag bekanntgab. Das waren 3353 weniger als im März. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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