© Foto: © 2024 SÜSS MicroTec SEUmsatz und Gewinn eingebrochen, die Jahresprognose aber steht, und die Auftragsbücher so voll wie nie. An der Börse kommen die Quartalszahlen von SUSS MicroTec gut an.Der Halbleiterausrüster SUSS MicroTec hat das erste Quartal 2025 mit deutlichen Gewinn- und Umsatzrückgängen abgeschlossen - doch der Blick nach vorn fällt überraschend optimistisch aus. Denn die Bestellungen zogen im Berichtszeitraum auf den höchsten Stand der Unternehmensgeschichte an. Die Aktie legt am Donnerstagmorgen rund 4 Prozent zu. Seit Jahresanfang haben sich die Papiere damit mehr als verdoppelt. Und das, obowohl der Start ins Jahr operativ holprig verlief. Zwischen Januar und März brachen die Erlöse gegenüber dem …Den vollständigen Artikel lesen
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